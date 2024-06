Jennifer Aniston se emociona em entrevista

Jennifer Aniston carrega uma grande dor que se reflete em seus olhos. A atriz recentemente conversou com a jornalista Quinta Brunson para a série ‘Actors on Actors’ da Variety e não conseguiu conter as lágrimas. “Oh Deus, não me faça chorar”, disse Aniston, o que desencadeou uma enxurrada de comentários nas redes sociais.

A entrevista girou em torno do aniversário de 30 anos de ‘Friends’, mas tocou em fibras muito sensíveis da atriz. Embora Aniston inicialmente tenha sido vista com um sorriso discreto, falando sobre o impacto da série, seu rosto mudou assim que Quinta Brunson perguntou como é assistir Friends em 2024, fazendo referência à morte de Matthew Perry.

Foi então que a atriz disse para não fazê-la chorar, enquanto discretamente enxugava as lágrimas dos olhos. Diante disso, a jornalista respondeu: "Mas você já está chorando. Você quer um minuto? Não precisamos falar sobre...". Aniston a interrompeu para dizer que "estava tudo bem", que eram "lágrimas de felicidade".

Embora alguns estejam aplaudindo a empatia e profissionalismo da jornalista, outros apontaram que foi uma entrevista “de mau gosto” feita para fazer Jennifer Aniston chorar e gerar conteúdo.

“Foi malvada ao fazer isto”. “Talvez este momento devesse ter permanecido em privado”. “Deveriam ter cortado essa parte, mas não, decidiram destacá-la porque é o que dará números”. “Talvez não devesse ter feito essa pergunta de mau gosto. Colocou-a em uma posição desconfortável e desnecessária”. “Quanta crueldade desnecessária”, lê-se nas redes sociais.

A dor de Jennifer Aniston pela perda de Perry

Sem dúvida, uma das mortes que mais impactou a todos recentemente foi a de Matthew Perry, que foi encontrado sem vida em sua residência em 28 de outubro de 2023. O processo para determinar a causa da morte do amado ator de ‘Friends’ levou várias semanas para finalmente concluir que foi devido a efeitos agudos de cetamina.

Em novembro, quase um mês após a morte de Perry, Jennifer Aniston publicou uma mensagem emocionante em sua conta do Instagram expressando seus sentimentos. “Isso me machucou profundamente... Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda louca de emoções que nunca havia experimentado”, iniciou sua emocionante mensagem.

Aniston publicou uma imagem ao lado de Matthew das primeiras que compartilharam juntos e causou grande emoção entre seus seguidores ao revelar como tem sido enfrentar a morte do tão querido ator.

“Todos nós experimentamos uma perda em algum momento de nossas vidas. Perda da vida ou perda do amor. Ser capaz de SENTAR realmente nessa dor permite sentir momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós o amávamos profundamente”, continuou.”

A série ‘Friends’, que estreou em 22 de setembro de 1994, não apenas se tornou um fenômeno cultural, mas também marcou um antes e um depois na indústria do entretenimento. Criada por David Crane e Marta Kauffman, e produzida por Kevin S. Bright, a série acompanhou as vidas de seis amigos - Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe - que vivem em Nova York. Ao longo de suas dez temporadas, ‘Friends’ redefiniu a forma como as comédias de situação eram concebidas, produzidas e consumidas.