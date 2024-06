Esta franquia da Mattel também terá seu próprio filme live action

‘Barbie’ de Greta Gerwig foi um fenômeno no ano passado e poderia ter desencadeado uma nova tendência em Hollywood: filmes baseados em queridas bonecas da infância de todos, mas principalmente do público feminino. Pelo menos, é isso que Mattel estaria visando com um novo projeto de filmes live action em mente.

A empresa proprietária da famosa boneca loira está com vontade de mais e é que depois de anunciar sua ideia de criar um universo de brinquedos na tela grande, além da confirmação de um filme do jogo de cartas UNO, a empresa anunciou que também se aventurará em fazer outro grupo de bonecas que se tornarão de carne e osso.

Quais são as bonecas da Mattel que também terão um filme live action?

Estamos falando de Monster High, as bonecas com aquele estilo distintivo que combina moda moderna com elementos góticos e monstruosos.

A produção do filme estará a cargo de Akiva Goldsman, escritor, roteirista, diretor e produtor de cinema, cujo trabalho mais recente reconhecido foi a série ‘The Crowded Room’, estrelada por Tom Holland. O criativo fará isso sob sua marca Weed Road e o objetivo é criar uma nova história original para este grupo distintivo de bonecas.

"Tenho estado fascinado com Monster High desde que minhas filhas ficaram obcecadas com as bonecas quando eram crianças. Estou encantado em me juntar novamente a Robbie Brenner e nossos amigos da Mattel para ajudar a dar vida a esta propriedade icônica", disse Goldsman.

Esta seria a segunda vez que esses brinquedos são adaptados para a realidade, já que em 2022 Nickelodeon e Paramount+ lançaram um filme cujo sucesso resultou em uma sequência.

"Monster High ajuda os fãs a descobrir a grande beleza de ser fiel a si mesmos e celebra as sensibilidades únicas que estão no cerne de quem somos como indivíduos", afirmou Robbie Brenner, presidente da Mattel Films. "Estamos orgulhosos de nos associar à Universal Pictures e ao brilhante Akiva Goldsman para levar esta importante mensagem às audiências de todo o mundo".

Monster High se junta então às diversas adaptações de brinquedos que começaram a surgir pós-era Barbie. Alguns filmes planejados são American Girl, Barney, Hot Wheels, Bob the Builder, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Masters of the Universe, Matchbox, Polly Pocket ou Thomas e seus amigos.