Elas se parecem? Ela é a “gêmea perdida” de Salma Hayek que está causando sensação e até mesmo sendo confundida em eventos

Salma Hayek é uma das atrizes mais famosas do México e de Hollywood, que aos 57 anos não só continua a triunfar, mas também parece mais bonita do que nunca.

A sua beleza é incomparável, mas há uma mulher nas redes sociais que surpreendeu com a sua grande semelhança com a protagonista de “Grown Ups” e está causando sensação.

Quem é a “gêmea perdida” de Salma Hayek que está fazendo sucesso nas redes sociais

Nas redes sociais, as fotos de Vishakha Singh, uma jovem da Índia que surpreende pela sua semelhança com Salma Hayek e muitas vezes até são confundidas, tornaram-se virais.

A mulher tem 36 anos e é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Bollywood, tendo mais de 100 mil seguidores em sua conta do Instagram.

Ela constantemente compartilha fotos e vídeos dela onde sempre a confundem ou comparam com a atriz mexicana.

"Wow, é idêntica à Salma Hayek", "é sua gêmea perdida, elas precisam se conhecer", "foram separadas no nascimento haha", "realmente tem um ar de Salma", "mesmo cabelo, rosto, sorriso, tudo", "as duas são bonitas, são muito parecidas", "não se pode negar que são parecidas", e "parecem gêmeas", são alguns dos comentários que se lêem nas redes.

Singh já contou que em diferentes ocasiões ela foi confundida com Salma Hayek e até mesmo tiraram fotos dela em eventos e tapetes vermelhos pensando que era ela.

"A pessoa sempre me confunde com Salma Hayek e eu sempre respondo com uma mistura de vergonha e gratidão", disse a jovem em uma entrevista, garantindo que isso não é algo recente, mas algo com o qual teve que lidar desde muito jovem.

Alguns discordam e afirmam que não são tão parecidas como os outros pensam, mas a verdade é que costumam confundi-la muito com a atriz e ela se sente orgulhosa disso.