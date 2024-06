“É muita falta de vergonha”, JLo afirma que usaram IA para adicionar rugas em suas fotos e causa indignação

Jennifer López não é apenas uma das cantoras e atrizes mais famosas e bem-sucedidas, mas também se tornou um exemplo e inspiração para muitas mulheres pela ótima aparência aos seus 54 anos.

E é que a famosa não aparenta a idade que tem, na verdade parece ter 30 anos e é porque cuida muito bem de si mesma, se exercita constantemente, tem uma alimentação saudável, além de todos os cuidados com a pele usando seus produtos da JLo Beauty.

No entanto, ela não escapa das rugas e linhas de expressão, como todas as mulheres têm nos olhos, boca e testa, embora muitas vezes tenham criticado por disfarçá-las com filtros em suas redes sociais.

JLo afirma que usaram IA para adicionar rugas e causa indignação

Recentemente, Jennifer López falou sobre suas rugas, mas não aceitou que as tenha, em vez disso denunciou que muitas pessoas usaram Inteligência Artificial para fazê-la parecer em fotos que as tem, o que causou indignação.

Durante uma entrevista com a revista Variety, enquanto promovia seu novo filme Atlas, a famosa afirmou que foi “vítima da tecnologia” e denunciou que muitas pessoas têm usado a IA para adicionar rugas em seu rosto e vender produtos como cremes.

A famosa afirmou que considerava essas fotos como "aterradoras" e que também não as tinha aprovado.

A atriz disse: "Temos que respeitá-la. Temos que estar abertos às suas possibilidades (IA), mas é bastante assustador", o que lhe valeu críticas.

"“Agora resulta que não tem rugas, ela é o cúmulo da desfaçatez”, “esta mulher realmente acredita que vamos engolir a história de que tem a pele lisa”, “tem 54 anos e não vai ter rugas, como se fosse um robô”, “ou seja, ela acredita que, por colocar mil filtros em suas fotos, vamos acreditar que não tem rugas”, e “que cinismo dessa mulher”, foram algumas das reações nas redes."

Embora a celebridade tenha se esforçado para mostrar em suas redes sociais um rosto sem rugas, quando é capturada pelos paparazzi, suas rugas ficam evidentes, e por isso nas redes sociais ela é criticada por não aceitar os sinais da idade que são normais e comuns, garantindo que ela está dando um mau exemplo para as mulheres.