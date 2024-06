Conheça todas as participações especiais em ‘The Boy is Mine’, o novo vídeo de Ariana Grande

Ariana Grande surpreendeu seus fãs com um novo e teatral videoclipe para ‘The Boy Is Mine’, o terceiro single de seu álbum líder da lista da Billboard, “Eternal Sunshine”. Este vídeo, dirigido por Christian Breslauer, se destaca não apenas por sua produção espetacular, mas também pelas surpreendentes participações especiais de várias estrelas.

ANÚNCIO

O vídeo mostra Ariana se transformando em uma versão moderna da Mulher-Gato, tentando conquistar o coração de um belo prefeito interpretado por Penn Badgley, conhecido por seu papel em ‘You’. Na trama do vídeo, Badgley solta gatos selvagens nas ruas para combater uma infestação de ratos, desencadeando uma série de eventos emocionantes e românticos.

O vídeo de ‘The Boy is Mine’ de Ariana Grande deixa todos de boca aberta

Um dos momentos mais destacados do vídeo é a participação especial de Monica e Brandy, as lendárias cantoras que colaboraram no icônico sucesso de 1998, ‘The Boy is Mine’. No vídeo de Grande, Monica e Brandy aparecem como apresentadoras de notícias informando sobre a crise dos ratos.

A sua aparição adiciona um toque de nostalgia e homenagem à música que dominou as paradas nos anos 90. A inclusão de Badgley no vídeo não foi uma completa surpresa para os fãs mais atentos. Os rumores sobre a sua participação começaram a circular no início da semana passada, quando Ariana Grande compartilhou fotos do set de filmagens.

Penn Badgley não é o primeiro ator a fazer uma participação especial nos videoclipes de Ariana Grande. Recentemente, Evan Peters apareceu no vídeo de ‘We Can’t Be Friends’, o segundo single de ‘Eternal Sunshine’. Este vídeo prestou homenagem a ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, refletindo a inspiração temática e estilística do álbum.

Ariana Grande continua dando importância à parte visual de sua carreira

Com ‘The Boy is Mine’, Ariana Grande continua a demonstrar sua habilidade em fundir música, cinema e nostalgia, criando experiências visuais inesquecíveis para seus fãs. A combinação de uma narrativa intrigante, performances estelares e participações surpreendentes garante que este vídeo se torne um dos favoritos de sua discografia visual.

Entretanto, Ariana Grande tem trabalhado arduamente na promoção de seu próximo papel como Glinda, a Bruxa Boa, na adaptação cinematográfica do musical ‘Wicked’, ao lado de Cynthia Erivo. Este projeto tem gerado grande expectativa, especialmente após o lançamento do primeiro trailer que mostrou Grande e Erivo interpretando os hinos do musical.