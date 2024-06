Céline Dion diz que cantar com a síndrome da pessoa rígida é “como se alguém estivesse te estrangulando”

Céline Dion, a famosa cantora canadense, recentemente revelou o quanto é devastador para ela tentar cantar com a síndrome da pessoa rígida (SPR). Em uma entrevista sincera com Hoda Kotb no programa ‘Today,’ Dion descreveu graficamente a dificuldade de cantar com esse raro distúrbio neurológico. “É como se alguém estivesse te estrangulando”, explicou a estrela de 56 anos. “É como se alguém estivesse empurrando sua laringe/faringe dessa maneira”. Dion demonstrou como o distúrbio faz com que sua voz soe aguda ao tentar cantar, acrescentando: “Você não pode ir mais alto nem mais baixo”.

ANÚNCIO

A síndrome da pessoa rígida não afeta apenas a voz de Dion, mas também outras partes do seu corpo, como o abdômen, a coluna, os pés e as mãos. A cantora compartilhou que, ao cozinhar, um de seus passatempos favoritos, seus dedos se contraem e ficam bloqueados. "Cheguei a ter costelas quebradas em um momento porque, às vezes, quando é muito grave, pode quebrar os ossos", explicou.

Celine Dion falou como nunca sobre sua situação de saúde

A entrevista completa será transmitida hoje, 11 de junho na NBC, mas Kotb, de 59 anos, já deu uma visão adicional sobre as dificuldades de Dion. “É crônico e progressivo”, disse a jornalista sobre o SPR. “Há medicamentos que você pode tomar para tentar controlá-lo, mas ela está na luta de sua vida e isso ficou claro”.

Num avanço da próxima entrevista, Kotb mencionou que Dion “quase morreu” devido à doença. A própria Dion tem sido aberta sobre sua batalha com o SPR, compartilhando entre lágrimas em um trecho de seu próximo documentário da Prime Video, ‘I Am: Celine Dion’, o quanto tem sido difícil. “Sinto tanta falta”, disse sobre estar no palco, enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Dion fez uma pausa indefinida nas turnês há quase três anos para descobrir o que estava acontecendo.

Em outubro de 2021, Dion cancelou suas apresentações em Las Vegas e depois sua turnê pela América do Norte três meses depois. Em dezembro de 2022, os médicos finalmente diagnosticaram sua síndrome da pessoa rígida, notícia que ela compartilhou com o mundo através de um emocionante vídeo nas redes sociais. “Tenho lidado com problemas de saúde por muito tempo, e tem sido realmente difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que tenho passado”, disse Dion naquela época.

Apesar do seu amor pela música, Dion teve que cancelar outra série de concertos na Europa em maio de 2023. No entanto, ela fez um retorno triunfal no Grammy de 2024, onde disse ao público: “Quando digo que estou feliz de estar aqui, realmente o digo de coração”. Desde então, ela tem sido vista em público várias vezes, incluindo em um jogo de hóquei do Boston Bruins e nos bastidores de um show de Mick Jagger em Las Vegas. A cantora de ‘A New Day Has Come’ afirmou estar “decidida” a voltar a se apresentar para seus fãs, mostrando sua resiliência e determinação diante de uma batalha contínua.