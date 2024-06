Bridgerton 3: o personagem memorável que deveria voltar nos novos episódios

Eloise é uma personagem que cresceu muito desde o início da série, mas precisa resolver algumas questões pendentes. Ela precisa consertar seu relacionamento com Penelope, mas também encerrar a história com Theo - não necessariamente terminando com ele.

Seja qual for o caminho que a série tome, Theo precisa voltar pelo menos por um episódio para que Eloise finalmente possa confrontar seu passado e entender quem ela é.

ANÚNCIO

Tags