Um dos filmes mais populares do Brasil vira série de sucesso na Max

A série Cidade de Deus: A Luta não Para estreia em agosto na MAX e traz para os assinantes flashbacks e recordações dos personagens principais do filme lançado há 20 anos, que é visto como um dos mais populares e rentáveis do Brasil.

Com apenas 6 episódios, a produção original da HBO pode ser vista como uma continuidade, mas também uma homenagem, ao longa Cidade de Deus, um marco no cinema brasileiro.

Na própria sinopse, o autor afirma que a série Cidade de Deus: A Luta não Para é uma “continuação adaptada da obra literária de Paulo Lins”.

Ele deixa bem claro que a produção acompanha a história das suas personagens, a começar pelo trabalho do fotógrafo Buscapé.

Confira o 1º teaser lançado pela plataforma de streaming

Elenco principal do filme está na série da MAX

A série de ação não inovou no todo, afinal, boa parte do elenco também esteve no filme lançado no início dos anos 2000. Os atores Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira fazem parte.

Já Andréia Horta, Marcos Palmeira, que vive o protagonista de Renascer, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel e Luiz Bertazzo são os novatos na trama.

O elenco da série Cidade de Deus: A Luta não Para também deu espaço para os talentos das comunidades do Rio de Janeiro, como Cidade de Deus, Vidigal e Mangueira.

No filme original, o ditado brasileiro “se ficar o bicho pega; se correr o bicho morde” retratava a Cidade de Deus como um lugar inescapável. Na série, a comunidade, assolada por disputas entre traficantes, a polícia e milicianos, apresenta uma perspetiva de resistência coletiva, com foco na vida dos seus moradores.