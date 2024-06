Os filhos de Ashton Kutcher e Mila Kunis reaparecem e surpreendem com grande semelhança aos seus pais

Ashton Kutcher e Mila Kunis têm mantido seu relacionamento e seus filhos longe de escândalos e eventos públicos, por isso raramente aparecem diante das câmeras, mas recentemente surpreenderam ao aparecer em uma saída em família.

O casal que se casou em 2015 formou uma bela família com seus filhos Wyatt, de 9 anos, e Dimitri, de 7 anos, que não eram vistos pelos fãs dos atores há alguns anos. Kutcher e Kunis reapareceram após enfrentarem várias polêmicas, como seu apoio ao ator Danny Masterson, que foi acusado de abuso sexual.

Veja como estão os filhos de Ashton Kutcher e Mila Kunis

Ashton Kutcher e Mila Kunis apareceram com seus filhos em um jogo entre o Indiana Fever e Los Angeles Sparks no Arena Crypto.com em Los Angeles e foi em 2022 quando foram vistos em família durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami.

Nesta ocasião, Wyatt e Dimitri estavam felizes ao lado de seus pais e, no momento, a menina usava um suéter lilás com corações brancos XL e seu cabelo curto, enquanto seu irmão usava uma blusa preta com as letras amarelas dos Iowa Hawkeyes, combinando com o boné de seu pai.

Os atores se mostraram mais unidos e apaixonados do que nunca, compartilhando momentos carinhosos com seus filhos e desfrutando da vitória do Indiana Fever.

Sem dúvida, os pequenos surpreenderam os internautas com a semelhança com seus pais, pois os usuários afirmam que Wyatt se parece idêntico ao seu pai, enquanto Dimitri herdou os traços de sua mãe.

"A filha se parece mais com o Ashton, e o filho se parece mais com a Mila", "Acho excelente que promovam em seus filhos irem a jogos esportivos femininos", "Que lindas essas crianças", "São lindos, a menina se parece com ele e o menino com ela", "Acho que se parecem com os Deuses gregos hehehe que fofos", foram alguns comentários.

Ashton foi ao jogo para apoiar sua amiga Caitlin Clark, que conquistou sua primeira vitória profissional.

“É alguém que me apoiou muito durante minha carreira universitária e agora também aqui (...) E seus filhos são adoráveis”, disse a jogadora.

A criação dos atores tem sido duramente criticada, pois em várias ocasiões mencionaram que não planejam deixar herança para seus filhos, mas sim doar sua fortuna para que eles aprendam o valor do esforço e contribuam para a sociedade.