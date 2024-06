O impressionante relato de Jeremy Renner sobre as sequelas do acidente que sofreu e quase lhe matou

Em janeiro de 2023, o ator Jeremy Renner chocou o mundo com a terrível notícia de seu acidente que o deixou entre a vida e a morte por meses. Pouco mais de um ano depois, o ator conhecido por interpretar o Hawkeye no Universo Cinematográfico da Marvel compartilhou os difíceis momentos que enfrentou após o acidente em sua participação no The Tonight Show with Jimmy Fallon.

ANÚNCIO

Renner, de 53 anos, estava usando um removedor de neve para limpar o caminho de sua casa na fatídica data, para ajudar seu sobrinho a tirar seu carro. Sua casa está na região de Mt. Rose-Ski Tahoe, que em janeiro de 2023 foi uma das mais afetadas pela tempestade Elliot. O artista conseguiu rebocar o carro de seu sobrinho, mas o removedor de neve, que não estava com o freio de mão acionado, começou a se mover para os lados e a rolar morro abaixo. O ator conseguiu pular do veículo, mas viu como ele se dirigia diretamente para seu sobrinho, tentou subir novamente nele para pará-lo ou desviá-lo, e acabou sendo arrastado por baixo.

O que Jeremy Renner contou sobre seu acidente e recuperação no programa de Jimmy Fallon?

Na sua entrevista no The Tonight Show de Jimmy Fallon, onde estava promovendo a terceira temporada de ‘O Chefe de Kingstown’, o artista relembrou o que aconteceu, oferecendo detalhes chocantes.

“A máquina saiu do controle e estava indo em direção ao meu sobrinho para esmagá-lo. Então eu pulei em cima do carro, ou tentei, e acabei preso nas rodas. E quebrei 38 ossos, foi horrível”, disse. Ele listou todas as próteses que tiveram que colocar nele e ainda usa. “ Minha perna esquerda é de metal, metade do meu rosto é de metal, todo o lado direito das minhas costas é de metal ”, explicou. Ele teve 14 fraturas nas costelas e um de seus globos oculares se soltou da órbita. “Coisas estranhas passam pela sua cabeça: ‘suponho que seja real, mas vou me preocupar depois’. Olhei para as minhas pernas e estavam todas torcidas, e pensei ‘vou me preocupar com isso depois, primeiro tenho que me preocupar em respirar’”.

Assegura que, apesar de terem sido momentos muito complicados que lhe colocaram no limite “físico, espiritual e emocional”, ele tirou algo positivo: “Não terei mais um dia ruim no resto da minha vida, é impossível, esse é o presente”.

Uma das lições que ele tirou daquele momento traumático foi manter a calma: “É importante aprender a não entrar em pânico e a se concentrar. Tive que reunir todas as minhas forças para poder respirar novamente”.

Embora pareça forte e capaz de superar qualquer coisa, as lembranças continuam a persegui-lo. “Revivo isso todas as noites. Está em minhas visões. Está em meus sonhos e em meus momentos de vigília”, admitiu.