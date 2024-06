O filme mais extremo e impactante que chocou o mundo está saindo da Netflix: você precisa assisti-lo agora

(New Regency / Twentieth Century Fox)

Não é comum conseguir uma combinação de filme vencedor do Oscar, que também foi um sucesso de crítica e bilheteria, e que mal estreou na Netflix se tornou um sucesso. Mas neste caso em particular, este filme conseguiu.

Trata-se de "O Regresso", a aclamada produção dirigida pelo mexicano Alejandro González Iñárritu e que finalmente rendeu a Leonardo DiCaprio seu Oscar de melhor ator.

“Na década de 1820, um caçador luta para sobreviver e se vingar de um mercenário impiedoso que o abandonou à sua sorte junto ao rio Missouri”.

A plataforma descreve este aclamado filme de 2 horas e 36 minutos como uma produção extremamente cativante dos últimos anos, que passa rapidamente pois te manterá completamente envolvido, ansioso para ver o que acontecerá.

O Regresso (New Regency / Twentieth Century Fox)

Além do mencionado Leonardo DiCaprio, no elenco estão presentes nomes como Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson.

A crítica encheu o filme de elogios, sendo destacado como um dos melhores de 2015, o ano de seu lançamento.

“Pomposa, onírica e altissonante, porque Alejandro González Iñárritu já não se contenta em dirigir um gênero - então não é um western e também não é uma aventura - mas sim algo mais: uma obra de arte”, apontou Antonio Martínez de El Mercurio.

Por sua vez, Todd McCarthy, do The Hollywood Reporter, afirmou sobre o filme que possui um “realismo brutal e uma poesia visual extravagante (...) Iñárritu, Lubezki e uma grande equipe de mágicos em efeitos visuais criaram um retrato extraordinariamente vívido e visceral da resistência humana em condições quase insuportáveis”.

Desta forma, se quiser ver um dos melhores filmes dos últimos anos, deve assistir a “O Regresso” antes de 30 de junho, dia em que sairá da Netflix.