Netflix: a viciante comédia romântica turca que dura menos de 2 horas e conquistou o coração de todos

A gigante do N vermelho, Netflix, tem em sua lista filmes, séries e documentários de países como a Turquia que têm sido um sucesso entre seus assinantes. Há uma produção que estreou em 2023 e chegou a estar no Top 10 dos mais assistidos. Trata-se de “Seja Você Mesma”, um filme romântico que te vai cativar.

A trama de "Seja Você Mesma" foca em uma mulher chamada Merve, que vive uma vida muito feliz e sem muitas preocupações trabalhando como designer de moda. No entanto, um dia tudo muda para ela quando é informada sobre um despejo iminente.

Este será o ponto de partida para uma incrível aventura para Merve, que terá que assumir um novo trabalho que exigirá coisas totalmente desconhecidas e que representam tudo o que ela nunca quis.

Além disso, deve-se acrescentar a relação que ela constrói com Gürman, seu novo chefe, com quem ela terá que manter um vínculo bastante complexo e que, com o passar dos dias, se transforma em uma história de amor intensa entre os dois.

Reinventar a vida

Junto com seus amigos, ele procurará maneiras de se reinventar, levando ideias a um empreendedor bem-sucedido sem saber que é exatamente esse jovem quem vai despejá-los. Surgirá um romance entre a jovem rebelde e o jovem bem-sucedido mas implacável? A resposta não os surpreenderá.

O filme não se priva de recorrer a nenhum clichê. Nenhum clichê lhe é estranho e abraça todos como um político em campanha que beija bebês, porque acredita que isso lhe dará o carinho do povo.

Do videoclipe para escolher o que vestir até, Deus nos livre, a protagonista olhando para a câmera e quebrando a quarta parede. Quantas séries e filmes atuais têm esse recurso? O importante é que você se sente no sofá e forme sua própria opinião, então coloque na lista se quiser algo de romantismo.