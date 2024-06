Não iam se chamar William e Harry: Lady Di proibiu Charles de dar esses nomes aos seus filhos

Durante os 15 anos de casamento da princesa Diana e do príncipe Charles, tiveram desentendimentos em diferentes ocasiões, sendo um deles o nome de seus dois filhos, pois, ao contrário dos pais tradicionais, os pais que pertencem à família real britânica devem seguir um protocolo rigoroso.

Os nomes que o príncipe Charles queria usar com seus filhos, mas Lady Di não permitiu

Este protocolo consiste em escolher o nome de seus filhos de acordo com a árvore genealógica da família real. No entanto, Diana de Gales não queria seguir essa tradição tão antiquada.

Diana de Gales Getty Images (Getty Images: Hulton Archive)

Quando Lady Di teve seu primeiro filho em 1982, ela o nomeou William Arthur Philip Louis, e depois, dois anos depois, com o nascimento de seu segundo filho, o nomeou Henry Charles Albert David.

No entanto, o então príncipe Charles queria usar os nomes William como Albert para o primogênito, e para Harry queria usar Arthur, mas Lady Di confessou em uma entrevista para o livro Diana: ‘Her Story por Andrew Morton’ que esses nomes eram muito antiquados, então ela decidiu usar outros nomes: “Ele queria Albert e Arthur, mas eu disse não, soam muito velhos”, admitiu a princesa, de acordo com as informações do site Quien.

Albert e Arthur: os nomes que o príncipe William e Harry teriam tido

Além disso, este tema foi muito importante para William, pois, embora não se saiba ao certo se ele e a duquesa de Cambridge seguiram o protocolo estrito, a realidade é que com o nome de George (George Alexander Louis) e Charlotte (Charlotte Elizabeth Diana), o príncipe fez uma homenagem bonita e significativa aos seus pais.

A princesa Diana era uma mãe muito dedicada, apesar da separação com o príncipe Charles, Lady Di deu o seu melhor para os seus filhos, William e Harry.