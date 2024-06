Momento desconfortável: a primeira-dama Brigitte Macron tenta segurar a mão da rainha Camilla

O primeiro-ministro Rishi Sunak, a rainha Camilla, o rei Charles III, o presidente de França Emmanuel Macron e Brigitte Macron durante a cerimônia de homenagem no evento comemorativo nacional do Reino Unido pelo 80º aniversário do Dia D

Brigitte Macron, primeira-dama da França, tentou segurar a mão da rainha Camilla durante o Dia D, mas houve um momento constrangedor. A rainha Camilla, de 76 anos, e Brigitte, de 71, se encontraram cara a cara em 6 de junho durante um serviço comemorativo do 80º aniversário do Desembarque do Dia D na Normandia, França.

ANÚNCIO

O que aconteceu entre a primeira-dama da França e a rainha Camilla?

Durante um vídeo divulgado pelo Daily Mail, a esposa do presidente francês Emmanuel Macron tentou pegar na mão da realeza depois de colocarem coroas de flores no Memorial Britânico da Normandia em Ver-sur-Mer. No entanto, a rainha Camilla não correspondeu e manteve o braço ao lado. Depois de brevemente pegar na mão da realeza, Brigitte se afastou e cruzou os braços na frente dela.

Depois, as duas mulheres ficaram em silêncio antes de se reunirem com seus maridos, o rei Carlos e o presidente Macron.

Etiqueta real

Embora sejam tempos diferentes, ainda há complicações na etiqueta ideal que deve ser usada ao ver e interagir com os membros da realeza.

De acordo com o site da família real: "Não existem códigos de conduta obrigatórios ao se encontrar com a rainha ou um membro da família real, mas muitas pessoas desejam seguir as formas tradicionais". Algumas dessas formas tradicionais incluem uma leve inclinação de cabeça para os homens e uma pequena reverência para as mulheres, "embora um aperto de mão também seja aceitável".

O primeiro-ministro Rishi Sunak, a rainha Camilla, o rei Charles III, o presidente de França Emmanuel Macron e Brigitte Macron durante a cerimônia de homenagem no evento comemorativo nacional do Reino Unido pelo 80º aniversário do Dia D AP (Gareth Fuller/AP)

Regras ‘atualizadas’ pelo rei Charles III

Como tem feito nos últimos anos, o filho mais velho da falecida rainha Elizabeth mostrou que as regras não precisam ser tão rígidas. O rei Charles cumprimentou o presidente Macron com um abraço no Memorial Britânico da Normandia e beijou a mão de sua esposa.