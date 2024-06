Kate Middleton: revelam qual é o seu verdadeiro nome e por que teve que mudá-lo após se casar com William

Meghan Markle não se cansou de causar problemas à família real britânica. A duquesa de Sussex disse que a monarquia tentou controlá-la enquanto vivia no Reino Unido com o príncipe Harry, mas parece que sua cunhada, Kate Middleton, pode ter tido uma experiência muito parecida ao formalizar seu relacionamento com o príncipe William.

Kate Middleton tinha outro nome e o mudou para fazer parte da monarquia britânica

Embora provavelmente já esteja acostumada às regras da família real, não há dúvida de que Kate teve que fazer várias mudanças em sua vida para permanecer ao lado de seu atual esposo. Para começar, a princesa de Gales teve que mudar seu nome. Qual era o seu nome verdadeiro anteriormente?

A princesa de Gales continua sendo motivo de preocupação WPA Pool / Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

O nome completo de Kate Middleton é, na verdade, Catherine, mas todos escrevem a versão abreviada com um K, não com um C como seu nome. Aparentemente, ela sofreu muita pressão para evitar ser chamada de Cate com um C, porque existem muitos membros da família real com a letra C, de acordo com as informações oficiais do site Chic Magazine.

O nome completo de Kate Middleton era Catherine

É importante lembrar que Kate Middleton já foi vista como uma plebeia, mas acontece que ela também está ligada a um antigo presidente dos Estados Unidos e é descendente da realeza. No entanto, ela teve que mudar muito para se encaixar na monarquia britânica e fazer parte dela.

A Princesa da Gales anunciou que está com câncer WPA Pool / Getty (WPA Pool/Getty)

Foi o príncipe Harry quem revelou em suas memórias Spare, que foram publicadas em 2023: “Já havia duas figuras reais com um C e uma coroa acima: Charles e Camilla. Seria muito confuso ter outra. Eles sugeriram que fosse Katherine com um K. Agora eu me perguntava o que resultou dessa sugestão”, detalhou o duque de Sussex e acrescentou: “Eu me virei para Willy e dei a ele um olhar que dizia ‘Você está ouvindo isso?’ Seu rosto estava em branco”.