É possível ser amigo de um ex como Ben Affleck é de Jennifer Garner?

No meio dos rumores de divórcio entre Ben Affleck e Jennifer Lopez, o ator tem sido visto muito próximo de sua ex Jennifer Garner e de seus filhos juntos, inclusive alugou uma casa a poucos quarteirões de onde ela mora em Los Angeles. Além disso, comenta-se que os ex-casais são tão próximos que ele confia a ela coisas sobre suas experiências com JLo. Casos como esse levantam a questão: é possível que ex-parceiros possam ser amigos? E até que ponto isso afetaria seus parceiros atuais?

Ser amigo do ex é um assunto controverso, dependendo do caso, pode ter seus prós, mas também contras. Geralmente, é impossível manter uma amizade se a separação foi turbulenta ou se ainda há sentimentos envolvidos.

A GQ apresentou a posição da terapeuta matrimonial e familiar, Weena Wise, que explicou na plataforma Mind Body Green que “ser amigo do seu ex pode ser uma boa ideia quando outros aspectos do relacionamento foram valiosos para o seu crescimento, desenvolvimento ou metas de vida; se você e seu ex identificarem que são melhores parceiros comerciais, colegas de trabalho ou amigos e podem manter limites saudáveis entre vocês, então criar uma amizade autêntica poderia funcionar. Especialmente é benéfico quando têm filhos juntos”.

Uma amizade entre ex pode ser saudável, dependendo de como cada um respeita os limites ao serem amigos, em aceitação da separação.

"É mais provável que ex-parceiros continuem sendo amigos após uma separação se já tinham uma amizade antes do relacionamento. Em seu quadro teórico, também se inclui a parte em que esse tipo de amizade pós-relacionamento pode surgir como resposta a um relacionamento platônico, que envolve um interesse romântico ou sexual que cessou", diz a GQ com base no que foi explicado pela revista científica Personality and Individual Differences da Elsevier, liderada por Justin, K. Mogilski e Lisa. L.M. Welling.

Jennifer Garner / Ben Affleck / Jennifer Lopez Getty Images: Jason Merritt / Alberto E. Rodriguez (Jason Merrit/Getty Images: Jason Merritt / Alberto E. Rodriguez)

O meio cita sete razões pelas quais há pessoas que são amigas de seus ex:

-Confiabilidade ou razões sentimentais

- Pragmatismo

- A atração romântica continua

-Crianças no meio ou outros recursos compartilhados

-Atração diminuída

- Para manter um relacionamento social

-Acesso sexual

No caso de Ben Affleck e Jennifer Garner, eles têm filhos juntos, o que os fez manter contato, mas isso supostamente incomodou Jennifer Lopez, que supostamente exigiu que Garner se mantivesse afastada de Ben.

Ben Affleck e Jennifer Garner: quando não se pode ser amigo de um ex?

Lidia Alvarado, psicóloga especializada em relacionamentos amorosos, disse ao ABC que ser amigo ou amiga de um ex não é aconselhável quando ainda existem sentimentos envolvidos e quando se está em processo de cura após a separação. “Manter uma amizade próxima com seu ex pode dificultar o processo de recuperação”, disse a especialista. Diante disso, o ideal é cortar todo tipo de relação para evitar lembranças dolorosas.

"Ao manter contato frequente, é possível que esses sentimentos se mantenham e dificultem o avanço emocional de ambas as partes. É necessário que cada um tenha a oportunidade de processar suas emoções e seguir em frente antes de tentar forjar uma amizade genuína", aconselhou Alvarado.

Em última análise, é possível ser amigo de um ex, mas apenas se ambas as partes não tiverem mais sentimentos pela outra pessoa, nem conflitos emocionais.