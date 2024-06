Com vontade de assistir a um k-drama de romance? Aqui estão 5 que contam histórias de amor épica

Os k-dramas têm ganhado uma grande popularidade nos últimos anos devido às suas cativantes histórias de amor que conseguem se fixar para sempre no coração e na memória do público.

ANÚNCIO

De amantes unidos por fantasia e dramas históricos a romances de escritório, o gênero televisivo tem uma trama romântica para todos os tipos de espectadores que existem no mundo.

As produções sul-coreanas também contam com atores tão atraentes quanto talentosos e uma representação de amor que, embora não seja muito realista, consegue devolver a fé até mesmo aos céticos.

Portanto, se estiver interessado em assistir uma série coreana que conte um romance épico, continue lendo para conhecer cinco das melhores. Todas elas vão te levar por uma montanha-russa de emoções incomparáveis.

My Dearest (2023)

Passada durante a invasão Qing no período Joseon, a série segue Lee Jang-hyun, um homem misterioso de coração frio, sem propósito na vida e incapaz de amar verdadeiramente alguém.

A vida dela dá uma volta quando conhece Yoo Gil-chae, uma encantadora jovem proveniente de uma família nobre que só amou Nam Yeon-jun, um homem comprometido com a sua melhor amiga.

À medida que Jang-hyun entra em sua vida, Gil-chae se sente confusa sobre seus sentimentos. Com a eclosão da guerra, sua relação se complica. Eles sobreviverão ao conflito? Será que conseguirão viver um amor?

ANÚNCIO

Onde assistir: Viki

Goblin (2016)

A trama gira em torno de Kim Shin, um general invencível na era Goryeo que é assassinado pelo jovem rei a quem serve. Shin acaba se tornando um Goblin após morrer e ganha a imortalidade.

No início, ele pensa que é uma bênção, mas logo percebe que está amaldiçoado. A única maneira de acabar com a punição é encontrando uma mulher humana destinada a ser sua namorada e libertá-lo.

Mais de 900 anos depois, Shin aparece contra sua vontade diante de Ji Eun-tak, uma jovem estudante órfã que vê fantasmas e ouve vozes que a chamam de "a noiva do Dokkaebi".

Onde assistir: Viki

Pousando no Amor (2019)

O projeto gira em torno de Yoon Se-ri, uma herdeira rica da Coreia do Sul que sofre um acidente durante um passeio de parapente e precisa fazer um pouso de emergência na Coreia do Norte.

No país vizinho, Se-ri conhece Ri Jung-hyuk, um nobre oficial do exército norte-coreano que não só tenta protegê-la das autoridades, mas também concorda em ajudá-la a voltar de qualquer maneira para sua nação.

No entanto, as coisas se complicam e ela não pode voltar para o sul. Por causa disso, eles começam a passar mais tempo juntos e acabam se apaixonando, o que coloca em risco seus entes queridos.

Onde assistir: Netflix

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

A produção foca em Go Ha-jin, uma jovem da era moderna que acaba viajando no tempo para a era Goryeo devido a um acidente inesperado durante um eclipse solar total.

Nesta época, Ha-jin é conhecida como Hae-soo e deve lutar para sobreviver, mas devido à sua personalidade e a uma série de eventos inesperados, acaba se envolvendo com diferentes príncipes.

No entanto, ela se apaixona por Wang So, o quarto herdeiro do imperador Taejo, um jovem tão frio que faz as pessoas tremerem. Após a morte do governante, uma guerra pelo trono irrompe.

Onde assistir: Viki

Máquina de Escrever Chicago (2017)

A trama segue Han Se-Joo, um escritor bem-sucedido, mas deprimido, que encontra uma antiga máquina de escrever coreana durante uma viagem a Chicago. Ao retornar para a Coreia, ele conhece duas pessoas.

Uma delas é Jeon Seol, uma amante de livros que oscila entre admiração e ódio por ele. A outra é Yoo Jin-oh, um ghostwriter que poderia ajudá-la a superar seu bloqueio e terminar seu novo romance.

Depois de se encontrar com Jin-oh, descobre que ele foi um autor famoso durante os anos 30. Para colocar sua vida em ordem, começa a escrever um romance, mas tem a ver com sua vida passada.