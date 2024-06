Colunista afirma que J-Lo está “desesperada” porque se agarra a Affleck para evitar a vergonha

A colunista Cindy Adams descreve que Jennifer Lopez está agindo de forma desesperada com Ben Affleck. Segundo rumores, Jennifer Lopez não está passando por um bom momento porque estaria enfrentando problemas conjugais com seu marido Ben Affleck e até mesmo se fala em divórcio.

JLo luta para não se divorciar de Affleck

De acordo com o The New York Post, JLo está "desesperada" para manter Ben Affleck ao seu lado, por causa do "embaraço". O jornal afirma que não é apenas a sua vida amorosa que está sendo afetada, mas também a sua carreira profissional, "porque estão surgindo novatos de 20 anos, e agora ela produz seus próprios projetos".

O NY Post destaca que seus relacionamentos amorosos incluem Sean Combs, Marc Anthony, Casper Smart, Cris Judd, Ojani Noa, Alex Rodriguez, Drake e Ben Affleck.

"Agora ela está desesperada para fingir que Affleck ainda está feliz com ela. Por quê? Porque é vergonhoso. Ela foi usada muitas vezes", escreve Adams.

História de amor de ‘Bennifer’

O casal se envolveu rapidamente pela primeira vez em 2003, no entanto, Lopez encontrou Marc Anthony e Affleck formou uma família com Jennifer Garner.

Depois de quase 20 anos, Lopez e Affleck voltaram e se casaram em duas grandes cerimônias. Segundo a mídia, ‘Bennifer’ estava mais estável do que nunca, na verdade, eles vivem com os filhos de ambos sem aparentes problemas.

Os rumores de divórcio começaram quando, no MET Gala de 2024, a atriz chegou sozinha. Agora, os rumores continuam a crescer após a coluna escrita por Cindy Adams no The New York Post.