Ativistas borrifam substância para impedir casamento onde estava o príncipe William

A presença do príncipe William no casamento de Hugh Grosvenor, um de seus melhores amigos, chamou a atenção da imprensa na catedral de Chester, no norte da Inglaterra, onde a cerimônia foi realizada e ocupou manchetes, não apenas pela presença do filho do rei Charles III, mas também porque um grupo de ativistas climáticos tentou impedir o evento, jogando uma substância em frente à igreja.

Hugh Grosvenor, duque de Westminster, casou-se com Olivia Henson diante de mais de 400 convidados. Ele é padrinho de George e Archie, os dois filhos mais velhos do príncipe William e de seu irmão Harry.

Os meios de comunicação divulgaram imagens do príncipe William, chegando à catedral com outros convidados e a bordo de uma caminhonete Mercedes preta. Ele chegou sem sua esposa, a princesa Kate Middleton, e sem seus filhos. O príncipe estava muito elegante com um terno preto e uma camisa branca. Ao sair da caminhonete, ele entrou direto na igreja sem cumprimentar ninguém. O Page Six relatou que no casamento, ele desempenharia o papel de acomodador.

Após a cerimônia na catedral, eles realizaram a recepção na casa de Grosvenor, localizada em Eaton Hall.

Enquanto a cerimônia ocorria na catedral, um grupo de ativistas climáticos do ‘Just Stop OIL’ jogaram uma substância para interromper o casamento, mas a perturbação foi controlada pela polícia, que prendeu dois manifestantes.

Príncipe William, suposto motivo pelo qual Harry não foi ao casamento

O Page Six indicou que Hugh Grosvenor também convidou Harry para seu casamento, mas ele se recusou a comparecer para evitar desconfortos com William.

“Harry recebeu um cartão de ‘salvar a data’ há alguns meses, mas ligou para Hugh e disse que seria muito desconfortável se ele e Meghan Markle comparecessem, então ele se desculpou e Hugh entendeu”, disse uma fonte, de acordo com o meio citado.