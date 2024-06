‘Alerta de Risco’: tudo o que você precisa saber sobre o filme da Netflix com Jessica Alba

Jessica Alba é uma heroína tenaz no filme ‘Alerta de Risco’

Depois de cinco anos longe das telonas, a atriz Jessica Alba retornará em grande estilo ao cinema como protagonista de um filme de ação para a Netflix: Alerta de Risco.

Dirigido por Mouly Surya e produzido por Alba, o filme segue uma agente das forças especiais que retorna à sua cidade natal e descobre uma conspiração que pode estar ligada à morte de seu pai.

A estrela de 43 anos promete surpreender nesta produção com combates corpo a corpo, luta com facas indonésias e outras cenas bastante intensas pela primeira vez em muito tempo.

Queres saber mais sobre este projeto? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber a respeito: desde a sinopse oficial e elenco até a data de estreia no serviço digital.

Sobre o que se trata “Alerta de Risco”, o novo filme de Jessica Alba?

Alerta de Risco narra a história de Parker, uma agente das forças especiais dos EUA em serviço no exterior que é forçada a voltar para sua cidade natal após a morte inesperada de seu pai.

“A comandante, agora proprietária do bar da família, lança-se a desvendar a verdade por trás do que aconteceu e, no caminho, reencontra seu ex-namorado Jesse, que agora é xerife, o temperamental irmão de Jesse, Elvis, e o poderoso pai de ambos, o senador Swann”, diz a sinopse oficial.

Cena do filme 'Alerta de Risco' | Ursula Coyote / Netflix (Ursula Coyote/NETFLIX © 2024)

“Parker, que sai em busca de respostas, logo se vê confrontando a violenta gangue que mantém toda a cidade em alerta. Sem saber em quem confiar, ele recorre ao seu treinamento como agente e mostra ser um adversário formidável”, continua o resumo do projeto compartilhado pela Netflix.

Em sua jornada para "descobrir a verdade e restaurar a ordem no condado de Swann", a heroína contará com um par de aliados: "Spider, seu parceiro de operações secretas e especialista em informática, e Mike, um traficante local com muitos contatos". Será que ela conseguirá desvendar o mistério e fazer justiça?

Cena do filme 'Alerta de Risco' | Ursula Coyote / NETFLIX (Ursula Coyote/NETFLIX © 2024)

Quem faz parte do elenco?

O filme "Alerta de Risco" (Trigger Warning, em seu título original) é estrelado por Alba no papel de Parker. No entanto, a estrela não enfrentou esse desafio sozinha, mas sim acompanhada por grandes atores.

Mark Webber interpreta Jesse; Jake Weary interpreta Elvis; Anthony Michael Hall brilha como Swann; Tone Bell interpreta Spider e Gabriel Basso como Mike. Kaiwi Lyman e Hari Dhillon completam o elenco.

Cena do filme 'Alerta de Risco' | Ursula Coyote / NETFLIX (Ursula Coyote/NETFLIX © 2024)

Quando chegará à Netflix?

Alerta de Risco será lançado na Netflix em 21 de junho de 2024. No entanto, será bastante intenso. O filme é escrito por John Brancato e Josh Olson e produzido por Erica Lee, Basil Iwanyk e Esther Hornstein.

Cena do filme 'Alerta de Risco' | Ursula Coyote/ NETFLIX (Ursula Coyote/NETFLIX © 2024)

Trailer oficial