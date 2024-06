5 k-dramas na Netflix para assistir quando você está tendo um dia ruim: eles mudam seu humor

Os k-dramas são uma das melhores fontes de escapismo. Por isso, quando estamos passando por um dia ruim, uma maneira eficaz de combater sentimentos desconfortáveis é assistindo a series coreanas na Netflix.

Todas as produções, independentemente do país de origem, têm o poder de nos transportar para outro universo. Enquanto estamos imersos em suas tramas, os problemas desaparecem e nossa mente se acalma.

No entanto, os dramas da Coreia do Sul se destacam acima do resto com histórias reconfortantes que elevam o espírito por serem doces, divertidas e fazem você sentir que tudo vai melhorar no final.

Portanto, se o seu dia não foi o melhor hoje, aqui estão 5 k-dramas na Netflix que vão fazer você se apaixonar, rir e esquecer seus problemas, pelo menos por um tempo.

Um Homem sem Filtros (2024)

Ko Kyung-pyo, Kang Han-na e Joo Jong-hyuk estrelam esta série coreana cheia de drama, romance e comédia que te levará por uma montanha-russa de emoções ao longo de seus 12 episódios.

Sinopse: Um comentarista respeitado perde de repente a capacidade de filtrar suas palavras no ar e chama a atenção de uma roteirista de televisão que o convida para o seu programa de variedades.

Woo, Uma Advogada Extraordinária (2022)

Park Eun-bin, Kang Tae-oh e Kang Ki-young são as estrelas principais deste k-drama que causou um verdadeiro furor quando estreou, graças aos seus protagonistas e sua adorável história de amor.

Sinopse: A brilhante advogada Woo Young-woo, uma mulher no espectro autista, enfrenta desafios dentro e fora do tribunal após começar a trabalhar em um escritório de advocacia.

All of us are Dead (2022)

Se gosta de séries de terror e suspense, este thriller baseado no popular webtoon com o mesmo nome, estrelado por Park Ji-hu, Yoon Chan-young e Cho Yi-hyun, vai te prender do início ao fim.

Sinopse: Após um vírus zumbi se espalhar pela escola, um grupo de jovens presos deve encontrar uma saída ou acabar infectado.

Rainha das Lágrimas (2024)

Kim Soo-hyun e Kim Ji-won conquistaram a Coreia do Sul e o mundo com sua história de amor nesta bem-sucedida série coreana que te fará rir muito, chorar litros e acreditar no casamento.

Sinopse: A rainha das lojas de departamento e seu marido - que vem de uma pequena cidade - estão passando por uma crise conjugal até que, de repente, o amor começa a florescer novamente...

Alquimia das Almas (2022)

Se você ama histórias de amor com toques de fantasia, vai adorar cada um dos episódios deste projeto com as atuações principais de Lee Jae-wook, Go Youn-jung e Hwang Min-hyun.

Sinopse: Uma poderosa feiticeira presa no corpo de uma mulher cega encontra um membro de uma família prestigiosa que precisa de sua ajuda para mudar seu destino.