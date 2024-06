5 filmes na Netflix que você deve assistir antes que saiam: Gael García Bernal protagoniza um deles

Gael García Bernal protagoniza um dos filmes que a Netflix removerá do catálogo em junho

Durante o mês de junho, a Netflix irá entreter seus assinantes com o lançamento de dezenas de produções, como o final da terceira temporada de ‘Bridgerton’ ou o filme ‘Um assunto de família’.

No entanto, também durante o sexto mês do ano, a plataforma irá remover várias produções de seu vasto catálogo para a América Latina devido ao término de seus acordos de licença.

Filmes que a Netflix vai excluir em junho, mas que valem a pena assistir antes

Por isso, a seguir, apresentamos cinco filmes que a gigante do streaming irá remover de sua biblioteca a partir da segunda semana de junho para que você possa aproveitar e assisti-los antes que saiam do catálogo.

A grande aposta (2015)

Os famosos atores Christian Bale, Steve Carell e Ryan Gosling lideram este aclamado drama e comédia que recebeu cinco indicações ao Oscar, das quais ganhou uma pelo melhor roteiro adaptado.

Sinopse: A economia dos Estados Unidos desmorona-se em segredo, e um grupo de visionários oportunistas aproveita a situação apostando contra o banco.

Assassin's Creed (2016)

Os intérpretes Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons estrelam esta adaptação cinematográfica do famoso videogame homônimo da Ubisoft, dirigido por Justin Kurzel.

Sinopse: Uma tecnologia revolucionária permite a um homem reviver as memórias e aprender as habilidades de seu ancestral: um assassino do século XV.

Tempo (2021)

Gael García Bernal, Vicky Krieps e Rufus Sewell são as estrelas deste thriller de M. Night Shyamalan baseado na novela gráfica ‘Castelo de areia’ de Frederik Peeters e Pierre Oscar Lévy.

Sinopse: Uma família passa suas férias em uma praia deserta, onde logo são surpreendidos pelo horror: o lugar acelera o processo de envelhecimento... e só lhes resta um dia de vida.

Show de Vizinha (2004)

Elisha Cuthbert e Emile Hirsch são o casal principal desta clássica comédia romântica cult que todos os amantes do gênero devem assistir pelo menos uma vez em suas vidas cinematográficas.

Sinopse: Matthew é um estudante com um futuro brilhante. Mas seus planos podem desmoronar quando ele se apaixona por Danielle, sua nova vizinha e ex-estrela de cinema para adultos.

A cozinha incrível de Anesu (2017)

Tendaiishe Chitima, Tendai Nguni e Jesese Mungoshi lideram o elenco desta comédia romântica africana que ganhou o prêmio de melhor filme no National Arts Merit Awards do Zimbábue.

Sinopse: Uma mãe solteira que sonha com uma vida melhor e ama cozinhar encontra o caminho para o sucesso quando seu filho a inscreve em um importante reality culinário.