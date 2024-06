‘Um Assunto de Família’: quando e onde será possível assistir ao filme de Zac Efron e Nicole Kidman?

Nicole Kidman e Zac Efron prometem cativar a todos com sua história de amor em Um assunto de família, uma comédia romântica da Netflix que está se destacando como a grande sensação.

O gigante lançou em 29 de maio o trailer do filme que mostra as estrelas muito apaixonadas interpretando a escritora Brooke Harwood e o ator Chris Cole, para a infelicidade do personagem de Joey King.

Nicole Kidman, Joey King e Zac Efron em 'Um Caso de Família' | Tina Rowden / Netflix (Tina Rowden/Netflix © 2024)

Além de mostrar as primeiras imagens do filme dirigido por Richard Lagravenese e escrito por Carrie Solomon, a prévia de mais de dois minutos também revelou a data de lançamento do mesmo.

Quando e onde poderei assistir ao filme “Um Assunto de Família”?

O aguardado Um Assunto de Família poderá ser vista em dezenas de países de forma exclusiva através da plataforma Netflix quando estrear no próximo 28 de junho do corrente ano em todo o mundo.

O projeto segue Zara Ford, uma jovem que tem dificuldade em aceitar o romance de sua mãe com uma estrela de cinema para quem trabalha como assistente, com medo de que ele parta seu coração.

Apesar da sua oposição, a mãe continua com o namoro que lhe devolveu a esperança no amor após anos sem amar e ser amada romanticamente, enquanto busca a compreensão da filha.

Nicole Kidman e Joey King em 'Um Assunto de Família' | Tina Rowden / Netflix (Tina Rowden/Netflix © 2024)

No avanço oficial, King, na pele de Zara, sofre um grande impacto ao encontrar sua mãe e seu chefe na cama. Em sua tentativa de escapar da surpresa desconfortável, ele bate a cabeça na parede.

A partir de então, a jovem luta para tolerar esse relacionamento por causa de seus medos. No processo, não só protagoniza momentos engraçados, mas também entende que sua mãe também é uma mulher.

Nicole Kidman e Zac Efron em 'Um Assunto de Família' | Tina Rowden / Netflix (Tina Rowden/Netflix © 2024)

“A sinopse oficial diz: ‘Um romance surpreendente tem consequências divertidas para uma garota, sua mãe e seu chefe, uma estrela de cinema, enquanto lidam com as complicações do amor, sexo e identidade’.”

Além de Kidman, Efron e King como protagonistas, o filme Um assunto de família também conta com as atuações estelares das talentosas intérpretes Liza Koshy e Kathy Bates.