O retorno da saga Jogos Vorazes: o que sabemos sobre ‘Amanhecer da Colheita’, o novo livro de Suzanne Collins?

Os fãs de ‘Os Jogos Vorazes’ receberam uma notícia que os abalou nesta quinta-feira: a saga foi revivida. Após o sucesso da prequela ‘Os Jogos Vorazes: A Balada dos Pássaros Cantores e Cobras’, Suzanne Collins anunciou que um quinto livro de sua famosa saga será publicado.

Trata-se de 'Amanhecer da Colheita', o quinto capítulo do universo criado pela escritora e roteirista americana. Na conta oficial do Instagram da saga, foi informado que Collins está trabalhando em uma nova obra para levar os fãs de volta a Panem, e a seguir, contamos os detalhes.

Sobre o que será ‘Amanhecer da Colheita’, o novo livro de ‘Jogos Vorazes’?

'O Amanhecer da Colheita' será situado 24 anos antes da trilogia original de 'Jogos Vorazes'. Conforme revelado pela publicação, o romance começará com a manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes, mais conhecidos como o Segundo Vasalhagem dos Vinte e Cinco.

Apesar de a autora não ter fornecido mais detalhes a respeito, tudo indica que este novo romance poderia explorar as origens de um dos personagens mais queridos da saga: Haymitch Abernathy, o mentor complexo de Katniss Everdeen e Peeta Mellark, interpretado por Woody Harrelson nos filmes. Isso porque o Segundo Vasalato dos Vinte e Cinco representa a edição dos Jogos em que Haymitch saiu vitorioso.

Para entrar na nova aventura que a autora está preparando, os fãs de ‘The Hunger Games’ não terão que esperar muito, pois ‘Sunrise of the Reaping’ está programado para ser publicado em 18 de março de 2025. A capa do livro é esperada para ser revelada nas próximas semanas, o que sugere que o processo criativo de Collins já estaria em suas fases finais, uma vez que a publicação também precisa passar por filtros de editores e até subeditores antes de ser publicada.

Até agora, todos os livros de ‘The Hunger Games’ foram adaptados para o cinema, produzidos pela Lionsgate, e a mesma empresa anunciou que ‘Sunrise of the Reaping’ não será uma exceção, pois o filme já está programado para ser lançado no final de 2026, em novembro.