Ex-BBB Alan Passos revela o que realmente mostra nas redes sociais para adultos

Os perfis do ex-BBB Alan Passos no OnlyFans e na Privacy não trazem conteúdos explícitos. Pelo menos, foi o que o ex-namorado de Grazi Massafera garantiu aos fãs.

Ao ser entrevistado pelo Splash, o ex-BBB explicou como ele ganha dinheiro nas plataformas digitais e, segundo ele, aquilo que vai ao ar é bem diferente do que os assinantes pensam.

“As pessoas tendem a char que são plataformas de sexo explicito ou coisas do gênero. Não tenho nada contra e não tenho a menor restrição. É você quem cria e não tem obrigação com ninguém”, disse o ex-BBB.

Alan sofreu preconceito fora do BBB

Durante a entrevista, o ex-participante do Big Brother Brasil também abriu o jogo e falou sobre o preconceito que enfrentou durante o namoro com Grazi Massafera em 2005.

De acordo com o ex-BBB, que conheceu a atriz na casa mais vigiada do Brasil, o seu namoro com a ex-contratada da TV Globo fez com que ele recebesse comentários racistas do público.

Alan lembrou que fora do confinamento, as pessoas queriam colocá-lo dentro de uma caixa: “Naquele tempo eu era o cara feio, de ‘cabelo bombril’, porque tinha um black power. Coisas que em 2005 eram permitidas”, disse o influenciador digital ao Central Splash, programa do UOL.

“Quando um cara que carrega todo esse estereótipo namora com uma pessoa que tem todo o conceito de beleza [Grazi], isso gera um espanto, uma revolta, um inconformismo”, adicionou.