Uma reviravolta inesperada sobre o retorno de Kate Middleton que aciona todos os alarmes

A última vez que Kate Middleton foi vista em um evento oficial foi em dezembro passado. Quase seis meses se passaram desde então, durante os quais muitas coisas aconteceram. Em 17 de janeiro de 2024, foi anunciado que ela havia passado por um tratamento, que mais tarde foi revelado estar relacionado a um diagnóstico de câncer. Foi ela mesma quem comunicou isso em um vídeo sincero no perfil oficial do Palácio de Kensington.

Kate Middleton e sua possível reaparição

Desde então, não há vestígios dela, pois está totalmente focada em sua recuperação e parece improvável que apareça novamente pelo resto do ano. De fato, o príncipe William tem estado ausente em alguns eventos oficiais para se concentrar em sua esposa, embora devido à doença do rei Charles III ele seja obrigado a assumir algumas responsabilidades.

Kate Middleton A princesa de Gales tem causado confusão com suas 'sósias' ( Clive Brunskill, Dan Charity/AP)

No entanto, a imprensa britânica publicou uma atualização sobre seu estado atual e uma possível reaparição. Uma reviravolta que ninguém esperava, ligada ao ‘Trooping the colour’. Algo que causou alvoroço no Reino Unido, que já não consegue esconder a ansiedade de ver novamente a princesa de Gales e verificar com seus próprios olhos seu estado de saúde.

A imprensa britânica revela novas informações sobre uma possível reaparição da princesa de Gales

Dias atrás, o Palácio de Kensington informou que a futura rainha do Reino Unido não participaria do desfile que ocorrerá em Londres no próximo dia 15 de junho. No momento, a prioridade é sua saúde e recuperação. No entanto, houve uma importante ressalva de que ela não participaria de forma ativa, conforme informações do site Lecturas.

Kate Middleton Kate Middleton rompe o protocolo mostrando a perna em um sexy vestido (Clive Brunskill y Matthias Nareyek de Getty Images)

O The Mirror levou em consideração essas palavras e dedicou um artigo à possível reaparição de Kate Middleton. O que significa não ser parte ativa do desfile? Para o meio inglês, está mais do que claro. A princesa de Gales é Coronel da Guarda Irlandesa e, como tal, uma de suas funções é supervisionar os ensaios do desfile onde será realizado o aniversário de Charles III em 8 de junho.

Uma possível data para o retorno de Kate Middleton

No entanto, o Daily Mail conversou com funcionários reais que garantiram que a princesa de Gales pode estar considerando fazer uma breve aparição na varanda do Palácio de Kensington após a cerimônia do ‘Trooping the Colour’. Dessa forma, estão apontando uma data específica para o retorno de Kate Middleton em meio a todo o sigilo que a cerca.