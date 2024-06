O filme que é o novo sucesso da Netflix: tem 2 horas de duração, é o mais assistido, mas gera controvérsia

No dia 24 de maio passado, a plataforma da Netflix lançou ‘Atlas’, o filme de ficção científica dirigido por Brad Peyton e estrelado por Jennifer Lopez, Sterling K. Brown, Mark Strong e Simu Liu, protagonista de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ da Marvel.

‘Atlas’ é um dos lançamentos mais esperados do streaming, e já ocupa um lugar no Top das mais vistas, mas isso não a torna a melhor aposta do gigante do N vermelho, pois a crítica a classificou como um dos piores filmes destes tempos

A produção segue a história de Atlas (Jennifer López), membro da CNI, organização encarregada de lutar contra a IA. O grande dilema de Atlas é o fato de que Harlan (Simu Liu) foi criado por sua mãe e ela cresceu com ele desde criança. Por isso, ela se empenha em se juntar à missão que viajará até o planeta onde o líder terrorista da IA está escondido para capturá-lo.

Ao aterrar no planeta, algo dará errado e Jennifer López ficará sozinha dentro de uma superarmadura de IA com a qual terá que se conectar mentalmente, algo a que resistirá enormemente, destaca o portal Libertad Digital.

Além disso, no filme vemos uma Jlo lutando dialeticamente contra Smith, o supertraje robótico, resultando em alguns dos diálogos mais piegas dos últimos tempos.

Muito investimento e nada de bom

O filme que custou cerca de US$ 100 milhões tem apenas a atriz sentada se movendo de um lado para o outro por causa do movimento deste robô.

De acordo com o portal Fotogramas, em 2021, surgiu a notícia de que a Netflix estaria preparando ‘Atlas’ e, naquela época, o diretor comentou entusiasmado que a oportunidade de dirigir Jennifer como protagonista deste filme era “um sonho se tornando realidade”.

O pesadelo três anos depois? Este veículo para o brilho de Jennifer Lopez foi atacado pela crítica, contando apenas com 16% de críticas positivas no Rotten Tomatoes, por isso estamos diante de um dos piores filmes originais da Netflix em sua história.

No entanto, tal como há riscos que devem ser assumidos para ver se valem a pena ou não, os espectadores do streaming não podem deixar de ver este filme para ter sua própria opinião sobre o que acontece lá.

Alguns podem considerá-lo muito bom e outros não, mas para isso é preciso sentar no sofá e apertar o controle.