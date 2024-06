Lulu Santos internado: O que o festival disse ao saber da notícia

Após passar mal em sua casa, Lulu Santos foi internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e o festival João Rock, onde ele faria um show neste sábado (08) não deixou de fazer um pronunciamento oficial.

Pelas redes sociais, a organização do evento desejou uma rápida recuperação ao ex-técnico do The Voice Brasil: “Fique bem, Lulu Santos [@lulusantosoficial]. Nos vemos em outra oportunidade, desejamos melhoras pro mestre!”.

O show de Lulu Santos, que aconteceria às 21h20 de hoje, depois da apresentação de Ney Matogrosso foi cancelado, já que o artista precisa ficar 48 horas em observação hospitalar.

O estado de saúde de Lulu Santos

Internado no Rio de Janeiro, o cantor Lulu Santosficará em observação pelas próximas 48 horas, mas seu quadro de saúde é estável.

Segundo a assessoria de imprensa, enviada neste sábado (08), Lulu Santos teve de cancelar os shows que faria hoje no festival João Rock e no domingo (09), no Festival Salve O Sul.

Preta Gil foi internada no mesmo hospital

A cantora Preta Gil está internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar um cálculo renal. Até o fim desta matéria, famosa seguia sem previsão de alta hospitalar.

A assessoria de imprensa confirmou que a filha de Gilberto Gil está hospitalizada, mas garantiu aos fãs que está tudo sob controle e que ela retomará, em breve, os compromissos profissionais.

No entanto, Preta Gil precisou cancelar sua participação no São João da Tay.

Preta Gil está internada para tratar um cálculo renal (Reprodução/Instagram)

No passado, Preta revelou no programa Roda Viva, da TV Cultura, que a luta contra o câncer colorretal mudou sua relação com a morte: “O baque foi muito grande, então eu comecei a lidar com isso e hoje eu tenho menos medo da morte”.

A famosa passou meses fazendo quimioterapia e teve que se submeter a uma cirurgia para retirar o tumor, momento em que, segundo ela, esteve mais próxima da morte.

“O meu tumor era bem grande, ele já era bem extenso. Eu tive que fazer quimio e radio para diminuir para poder operar”, contou a filha de Gilberto Gil.