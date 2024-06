Estas foram as três brigas que dinamitaram a relação de Kate Middleton e Meghan Markle

Catherine, Duquesa de Cambridge e Meghan, Duquesa de Sussex, participam do décimo segundo dia do Campeonato de Tênis de Wimbledon no All England Lawn Tennis and Croquet Club, em 14 de julho de 2018, em Londres, Inglaterra. (Foto de Clive Mason/Getty Images)

Embora Kate Middleton e Meghan Markle fossem vistas sorridentes e amigáveis nos eventos reais, parece que a esposa do príncipe William e o príncipe Harry não conseguiram manter um relacionamento devido às diferenças pessoais que tinham, o que causou um declínio na família.

ANÚNCIO

Foi a saída dos duques de Sussex da família real que revelou as brigas e diferenças que a princesa de Gales e a ex-atriz enfrentaram durante seu tempo na realeza, embora tenha sido Markle quem recebeu duras críticas por seu comportamento.

O fato é que, no meio de suas diferenças, teriam sido três as brigas que romperam completamente o relacionamento não apenas entre elas, mas também entre os filhos da princesa Diana e do Rei Charles III, que atualmente estão totalmente distanciados.

As três brigas entre Kate Middleton e Meghan Markle que quebraram sua proximidade

Os problemas entre as reais teriam atingido o seu ápice em 2018, após o casamento de Harry e Meghan Markle no Castelo de Windsor, o que os levou a protagonizar diferentes confrontos, de acordo com o que foi publicado pelo The Mirror.

Uma delas foi durante os ensaios prévios ao grande dia, quando Middleton esqueceu um detalhe de seu papel na cerimônia, o que levou sua cunhada a chamá-la de "cabeça de bebê", já que na época estava grávida de seu filho Louis. Suas palavras irritaram a futura rainha da Inglaterra, que se sentiu ofendida.

O segundo confronto entre as mulheres ocorreu devido ao vestido que a princesa Charlotte (filha de Kate e William) usaria no casamento, que estava grande para ela, então Meghan sugeriu que um alfaiate o ajustasse, mas Kate se recusou e sua resposta fez a futura esposa se sentir mal, como ela mesma revelou.

O terceiro episódio ocorreu no final do casamento, quando Harry e Meghan descobriram que os príncipes de Gales trocaram de lugar no banquete.

ANÚNCIO

"A mesa deles era a única em que os cônjuges estavam separados. Acusaram-nos de termos feito o mesmo no casamento de Pippa (irmã de Kate Middleton) e não tínhamos feito", disse Harry em seu livro 'Spare'."

Apesar do momento de crise que a família real enfrenta devido ao câncer que Kate e Charles III sofrem, não houve aproximações que indiquem uma possível reconciliação familiar.