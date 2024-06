Bridgerton 3 e a cena da carruagem: por que a série modificou uma das cenas-chave do livro

Na série, Colin ainda não descobre a identidade da escritora, mas ainda assim sente atração por Penélope e consegue vê-la como realmente é, destaca o portal Qué Ver.

A razão para a mudança dos roteiristas

A guionista e showrunner de Bridgerton, Jess Brownell, explicou em várias entrevistas à imprensa o motivo de Colin não descobrir a identidade da controversa escritora. Ela afirmou que introduzir essa revelação nos primeiros episódios “era muito cedo” e eles queriam garantir que “o foco estivesse nos sentimentos de Penélope e em seu objetivo de encontrar um marido, bem como em seu relacionamento com Colin”.

Esta decisão geraria no espectador que já leu a saga, mais curiosidade em saber como resolvem nos quatro episódios restantes da terceira temporada esse segredo que pode mudar o curso do relacionamento entre Colin e Penélope.

No próximo dia 13 de junho, teremos 4 episódios que nos mergulharão no segredo de Penélope e em como Eloise (Claudia Jessie) pressionará sua ex-melhor amiga para confessar toda a verdade ao irmão Colin, o que colocaria em risco o compromisso e o casamento do casal Bridgerton e Featherington.

