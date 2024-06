As fotos desconhecidas de Camila Parker em sua juventude que chocaram as redes e se tornaram virais

As fotos desconhecidas de Camila Parker na sua juventude que chocaram as redes sociais e se tornaram virais

As vidas de Camila Parker e do príncipe Charles se cruzaram em um jogo de polo em 1970. A partir desse encontro, uma grande história de amor, traição e, finalmente, um casamento que causou polêmica na família real, após a terrível morte de Lady Di, a mulher que todos amam, mesmo após sua partida física.

As fotografias da juventude de Camila Parker que se tornaram virais

Vários anos após essa união, a que chegou a ser conhecida como a amante do filho da rainha Elizabeth II, não esconde como têm sido seus dias ao lado do atual monarca, buscando consolidar um lugar na família real e nos corações do povo britânico, que não esquece a mãe do príncipe William e Harry.

E num novo aniversário, a duquesa da Cornualha posou para uma fotografia oficial em sua celebração de aniversário, que foi tirada no jardim em Raymill, sua casa localizada no sudeste da Inglaterra, no Reino Unido.

Assim era o rosto de Camilla Parker quando era jovem

Nas redes sociais, algumas fotos do passado se tornaram virais, mostrando como era o rosto de Camila Parker, que tanto incomodava a princesa Diana em seus anos de plena juventude, de acordo com as informações fornecidas pelo site El Universo.

Longe do glamour que Lady Di representava como uma característica natural, Camila carecia da beleza feminina com a qual a esposa de Charles encantava a todos. E por muitos anos, essa diferença foi destacada por seus detratores e por aqueles que se opunham à realidade de que um dia ela poderia se tornar a rainha da Inglaterra.

E nas diferentes fotografias, é possível ver o primeiro marido, o homem com quem ela se casou depois de se separar de Charles, quando ele foi servir na Marinha Real.