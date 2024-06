‘As Cores do Mal: Vermelho’: filme impactante na Netflix

As Cores do Mal: Vermelho

Devido à grande quantidade de lançamentos que têm mês a mês, a Netflix sempre conta com filmes, documentários ou séries novas que se tornam os novos sucessos da plataforma e que geram discussões nas redes sociais. E foi exatamente isso que aconteceu com um dos seus filmes recém-chegados.

ANÚNCIO

Trata-se de ‘As cores do mal: Vermelho’, um thriller polonês que é o mais visto em vários países e que mais uma vez prova que conseguem ter sucesso com produções que não sejam em inglês.

Sinopse

“A praia de Tri-City torna-se um local de descobertas dramáticas quando o mar arrasta o cadáver de uma jovem. A incomum mutilação da vítima aponta para um assassinato. A investigação é liderada por um promotor ambicioso e tenaz, Leopold Bilski”, afirma a sinopse do filme.

"A mãe da vítima, a juíza Helena Bogucka, também está envolvida na investigação. Todas as pistas levam a um dos clubes costeiros, que está relacionado ao assassinato de uma mulher 15 anos atrás. Com base nas informações coletadas durante a investigação e nas evidências ocultas ao longo dos anos, o lado sombrio do crime em Tri-City começa a emergir lentamente. As descobertas de Bilski e Bogucka começam a se tornar muito desconfortáveis para a polícia local," acrescenta a descrição na Netflix.

As Cores do Mal: Vermelho Netflix (Netflix)

O filme é dirigido por Adrian Panek, tem uma duração de uma hora e 52 minutos, e é estrelado por nomes como Jakub Gierszał, Maja Ostaszewska e Zofia Jastrzębska.

O filme é baseado em uma história real?

Devido à temática do filme, muitas pessoas acreditam que o filme é baseado em uma história real. Mas não, a produção é inspirada no romance homônimo da escritora polonesa Małgorzata Oliwia Sobczak.

Nesse sentido, trata-se de uma trilogia onde também se encontram outros dois livros que têm o mesmo nome, mas uma cor diferente: ‘Preto’ e ‘Branco’.

Por isso, espera-se que, devido ao sucesso alcançado pelo filme na Netflix, as outras duas novelas possam ser adaptadas para a tela.