Amigo de Kate Middleton nega notícias sobre seu estado e fala sobre como ela realmente está

Catherine, Duquesa de Cambridge, chega a uma recepção para encontrar pais de usuários de um Centro de Primeira Infância nos jardins do Palácio de Kensington, em 18 de junho de 2021, em Londres, Inglaterra. A Duquesa de Cambridge lançou seu próprio Centro de Primeira Infância para conscientizar sobre a importância dos primeiros anos. (Foto de Tolga Akmen-WPA Pool/Getty Images)

Muito se tem especulado sobre a saúde de Kate Middleton desde que ela passou por uma cirurgia abdominal em meados de janeiro e, posteriormente, a notícia sobre seu diagnóstico de câncer, o que causou espanto em nível mundial.

Desde então, a princesa de Gales tem se refugiado no seio da família, evitando ser vista em eventos públicos ou saídas familiares para não ser capturada pelas câmeras.

São poucos os detalhes que a Casa Real Britânica tem fornecido sobre sua saúde, no entanto, em meio aos rumores de um possível declínio de sua saúde devido às quimioterapias preventivas às quais está sendo submetida, um amigo quebrou o silêncio e falou sobre sua verdadeira situação.

Saiba o que foi dito por um amigo de Kate Middleton sobre a sua saúde

Depois que o príncipe William, marido de Kate Middleton, assegurou que está bem durante um compromisso real, agora foi um amigo da futura rainha da Inglaterra que deu uma entrevista à revista 'Vanity Fair' esclarecendo detalhes de seu estado.

De acordo com o homem, esta fase tem sido bastante desafiadora para a família real, mas felizmente, Middleton reagiu da melhor maneira ao tratamento.

“Ela já deu um bom avanço no seu tratamento nas últimas semanas e está se sentindo muito melhor. Foi um momento desafiador e preocupante para a família real”, afirmou.

Da mesma forma, ele deixou claro que Kate tem contado com todo o apoio de sua família, silenciando aqueles que especularam sobre um suposto abandono por parte do herdeiro ao trono, que foi acusado de sair para festas com seus amigos todos os fins de semana, enquanto a mãe de seu filho se recupera em sua casa.

“Todos se uniram a ela: William, seus pais, sua irmã e seu irmão”, destacou.

Até o momento, ainda não se sabe qual será a data de retorno do rei, pois de acordo com informações do Palácio de Buckingham, ele só retomará suas atividades quando a equipe médica autorizar, o que poderia se estender até 2025.

E Middleton deixou claro que continuará sua luta contra o câncer em privado, apesar dos rumores e exigências dos seguidores da família real para conhecer seu verdadeiro estado.