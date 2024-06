Tudo o que você precisa saber sobre ‘Uma Parte de Você, o novo filme de drama juvenil da Netflix

Felicia Maxime é a protagonista do filme ‘Uma Parte de Você’

A Netflix irá embora de maio em grande estilo com o lançamento de vários projetos de diferentes gêneros no último dia do mês, incluindo seu novo filme de drama juvenil, Uma Parte de Você.

A produção sueca promete emocionar os espectadores ao redor do mundo com a história emotiva e agridoce de uma jovem que luta para reconstruir seu mundo após uma tragédia.

Cena do filme 'Uma Parte de Você'

Queres saber mais sobre o projeto que aborda o fim da adolescência e aqueles que deixamos para trás nessa transição para a idade adulta? Continue lendo para descobrir todos os detalhes que você precisa.

Sobre o que é o filme Uma Parte de Você?

De acordo com a sinopse oficial compartilhada pela Netflix, o filme Uma Parte de Você conta uma “história sobre a vida e a morte que mostra o que é ter 17 anos e o coração prestes a explodir”.

"Julia, a irmã mais velha de Agnes, tem tudo o que ela sempre desejou: é a pessoa mais popular da escola, a alma da festa e está namorando Noel. Agnes adoraria poder se parecer um pouco mais com ela", diz o texto.

Cena do filme 'Uma Parte de Você'

No entanto, “após uma tragédia inimaginável, a vida de Agnes dá uma reviravolta e ela é obrigada a se reinventar. De repente, ela está prestes a conseguir tudo o que desejava, mas... a que custo?”, conclui.

Quem faz parte do elenco?

Uma parte de você é estrelado pelos atores Felicia Maxime, Edvin Ryding e pela cantora Zara Larsson em sua estreia como atriz. No entanto, as estrelas não estão sozinhas nesta produção.

Ida Engvoll, Alva Bratt, Mustafa Al-Mashhadani, Nikki Hanseblad, Emil Hedayat e Olivia Essén também fazem parte do elenco deste longa-metragem produzido pela SF Studios para a Netflix.

Cena do filme 'Uma Parte de Você'

Quanto tempo dura o filme?

Uma parte de você tem uma duração de 1 h 40 min. O filme coming-of-age é dirigido pelo autor Sigge Eklund em sua estreia na direção de longas-metragens e escrito por Michaela Hamilton.

"Tenho esperado toda a minha vida por um roteiro que capture o horror e a magia de ser um adolescente. Quando li a história de Michaela Hamilton, fiquei impressionado pelo fato de que tudo estava ali. O desespero, a beleza e aquela sensação de urgência que só se pode sentir quando se tem 17 anos", expressou Eklund para a Netflix.

Cena do filme 'Uma Parte de Você'

Por sua vez, Hamilton acrescentou: “Esta história é profundamente pessoal para mim, pois perdi meu irmão de 19 anos em um acidente há sete anos. Senti-me compelida a escrever sobre ambos os lados da perda: a imensa dor, mas também o amor e a esperança que podem surgir no processo”.

Quando ‘Uma Parte de Você' estreia na Netflix?

O filme chegou à Netflix em todo o mundo em 31 de maio de 2024.

Cena do filme 'Uma Parte de Você'

Trailer do filme