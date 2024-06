Sofía Vergara confessa complexo com sua celulite e nos lembra que todas somos imperfeitas

Nem mesmo as famosas escapam de ter complexos e inseguranças, como é o caso de Sofía Vergara, que falou abertamente sobre sua celulite. Isso veio depois que a colombiana lembrou das cenas sensuais na série Griselda, onde teve que exibir sua imagemde uma maneira tão reveladora na tela grande pela primeira vez.

Especialmente porque, aos 51 anos, ela não se sente tão confiante em relação aos seus atributos como décadas atrás, então, assim como qualquer outra mulher, ela sentiu que as 'imperfeições' diminuíram sua confiança na hora de se despir diante da audiência.

O que Sofia Vergara disse sobre sua celulite nos lembra que a perfeição não existe

“”Não acredito ter feito uma cena de sexo antes”, confessou durante o evento FYSEE da Netflix, de acordo com People en Español.”

"Quero dizer, quando eu tinha 30 anos, talvez não me incomodaria. (Desta vez) acho que estava preocupada em parecer horrível", acrescentou, deixando claro que não importa se é uma das atrizes mais bonitas de Hollywood, as dúvidas sempre surgem.

Sofía Vergara deslumbrou com seu último look Instagram ((@sofiavergara/Instagram))

Na verdade, ela disse que o que mais a deixava “tensa” era ter que mostrar sua celulite na tela, algo para o qual recebeu ajuda do diretor Andy Baiz, que cuidou de cada detalhe.

"Eu pensava: 'De onde estão me filmando? A celulite? De um lado?' Acho que sou vaidosa. Acredito que isso me manteve acordada", expressou.

Com isso, podemos ver a normalidade de todas, já que questionamos a nós mesmas pelos altos padrões de beleza da sociedade. No entanto, em outras ocasiões, nos lembrou da importância da autoaceitação, independentemente do que os outros digam.

“Eu me olho no espelho e sim, talvez me veja bonita, mas já me sinto como outra pessoa: tenho que me maquiar de forma diferente, os lábios diferentes, sinto que tudo está derretendo, é horrível ter 51 anos. Mas bem, eu aproveito, aproveito ao máximo”, brincou há algum tempo.