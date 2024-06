Sobre o que é ‘Hitman’? O novo filme da Netflix que tem 97% de aprovação no Rotten Tomatoes

“Hitman”, a nova comédia de ação dirigida por Richard Linklater, tem chamado a atenção da crítica e do público desde sua estreia no Festival de Cinema de Veneza em 2023. O filme, adquirido pela Netflix por US$20 milhões, conquistou impressionantes 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que promete ser um dos grandes sucessos da temporada.

A história de ‘Hitman’ é baseada em uma crônica escrita por Skip Hollandsworth e segue a vida de Gary Johnson, interpretado por Glen Powell, que também coescreveu o roteiro com Linklater. Gary é um tímido professor de filosofia e consultor de informática para a polícia de Nova Orleans.

‘Hitman’ chega ao Netflix após meses de espera

A vida de Gary dá uma reviravolta inesperada quando aceita um trabalho disfarçado como assassino de aluguel para capturar criminosos. Gary descobre que tem um talento inato para assumir diversas identidades de assassinos, o que lhe permite executar seu trabalho com sucesso.

No entanto, tudo se complica quando Maddy, interpretada por Adria Arjona, o contrata para assassinar seu marido abusivo. Gary se apaixona por Maddy e enfrenta um dilema moral ao tentar dissuadi-la de sua decisão enquanto mantém sua fachada. O elenco de ‘Hitman’ inclui atores reconhecidos e emergentes que trazem profundidade e dinamismo ao filme.

Austin Amelio interpreta Jasper, um policial disfarçado; Retta é Claudette, outra policial; e Sanjay Rao dá vida a Phil, o chefe de polícia que supervisiona as operações de Gary. O filme tem sido elogiado não apenas por sua trama intrigante e bem executada, mas também pela direção de Linklater, conhecido por seu trabalho em ‘Boyhood’ e na trilogia ‘Antes do Amanhecer’.

A Netflix está apostando alto em ‘Hitman’

‘Hitman’ oferece uma mistura de ação, comédia e romance, apresentando um roteiro que questiona a identidade e as decisões morais do protagonista. Durante sua estreia em festivais, ‘Hitman’ recebeu aplausos e críticas positivas, levando a Netflix a garantir os direitos de distribuição em uma das disputas mais acirradas do ano.

A aquisição deste filme destaca a estratégia da Netflix de investir em conteúdo de alta qualidade e atraente globalmente, com a expectativa de atrair uma audiência ampla e diversificada. O sucesso de ‘Hitman’ em festivais e sua alta classificação no Rotten Tomatoes indicam que o filme pode se tornar um fenômeno de streaming.