Quer se emocionar assistindo Netflix? Então esse filme de drama é a escolha certa

A plataforma da Netflix está constantemente renovando seu conteúdo e nos primeiros dias incorporou séries, filmes e documentários muito bem-sucedidos. Entre as produções, há uma de origem sueca que vai dar o que falar. Trata-se de ‘Uma parte de você’ (A Part of You), um drama sobre a adolescência.

‘Uma parte de você’ leva os personagens e seus problemas muito a sério, dá a tudo um tom realista, que faz deste filme uma obra totalmente crível.

“Uma garota luta para reconstruir seu mundo devastado neste drama emocionante sobre o fim da adolescência e aqueles que ficam para trás”, diz a sinopse da Netflix.

A adolescência, uma idade difícil

A história foca em Agnes (Felicia Truedsson), uma adolescente de 17 anos que possui uma personalidade completamente oposta à de sua irmã, Julia (Zara Larsson). Enquanto esta é extrovertida e festeira, Agnes é o oposto, o que às vezes a leva a sentir ciúmes dela.

No entanto, a vida dela dá uma reviravolta quando a tragédia atinge a sua família. Agora, Agnes precisa se reinventar, e para isso, não só buscará refúgio no que um dia fez a sua irmã feliz, mas também se envolverá num mundo de autodestruição que a levará a ficar à deriva.

O filme, dirigido por Sigge Eklund e escrito por Michaela Hamilton, procura retratar como as pessoas lidam com a tragédia e a dor, especialmente quando são jovens e ainda estão buscando seu próprio lugar no mundo.

É um drama emocionante, então você pode adicioná-lo à lista de filmes que deseja ver neste fim de semana no conforto da sua casa.