O look impactante de Demi Moore que foi criticado nas redes: “Não é apropriado para a idade dela”

Todos os olhares estavam voltados para Demi Moore na última segunda-feira, quando ela apareceu elegante e com muito estilo no tapete vermelho do Festival de Cannes. Embora a atriz de 61 anos estivesse indiscutivelmente linda, algumas pessoas fizeram comentários sobre seu penteado.

Demi Moore impressiona com um visual que causou alvoroço nas redes sociais.

Demi Moore marcou presença na estreia de seu filme de terror ‘A Substância’, com um impressionante vestido Schiaparelli Haute Couture que apresentava um detalhe espetacular em 3D. Era uma peça de cetim em tom de champanhe com um detalhe muito peculiar. Um corpete tipo espartilho e uma notável asa pontiaguda em 3D que se estendia do lado esquerdo do busto. Além disso, ela complementou o visual com um impressionante colar e brincos pendentes.

A produtora de cinema também compartilhou algumas fotos em suas redes sociais e enfatizou estar feliz e grata pela oportunidade de estrear seu filme no Festival de Cannes.

A atriz marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cannes

"Ontem à noite foi um sonho! Impressionado com a resposta à nossa estreia de LA SUSTANCIA. Foi uma honra enfeitar o tapete de Cannes", escreveu no Instagram.

Segundo o site Brightside, além de seu impressionante vestido, os cabelos brilhantes de Demi Moore chamaram a atenção de centenas de fãs, gerando opiniões divididas entre os fãs em relação à sua escolha de penteado.

Internautas reagem ao visual de Demi Moore

"Sempre jovem e fabulosa", "absolutamente linda", "Não consigo lidar mais com isso... Faça parar", "Ok... Todos os vestidos que ela tem usado ultimamente, seu rosto, seu corpo, todo o pacote", "Não consigo lidar com essa magnitude! Desfibrilador!", "Este vestido é tudo", "Incrivelmente linda!! Ela sempre foi... A tenho adorado desde que interpretou a Jules em St Elmos Fire", foram algumas das reações positivas.

“Esse vestido parece lindo com o cabelo dela!”, “Ela tem muito cabelo”, “Sim, concordo. Deve ser colocado em um coque bagunçado... não apropriado para a idade dela”, comentaram alguns internautas sobre o cabelo de Demi Moore.