Está correto beijar um filho na boca? O polêmico vídeo de Shakira

Shakira compartilha com seus filhos cada triunfo em sua carreira artística

Para muitos pais, dar um beijo na boca de seus filhos é uma demonstração de carinho e amor, para outros é inadequado e desrespeitoso, mas Shakira é uma dessas mães dedicadas e completamente transbordando de amor por seus filhos, Milan e Sasha, e ela demonstra isso constantemente em suas redes sociais.

Mas o centro do debate é gerado por um vídeo que circula nas redes sociais onde a cantora está compartilhando um momento com seu filho Milan e carinhosamente o beija na boca e ele conta um segredo em seu ouvido. Uma cena muito terna e comum entre mãe e filho que gerou polêmica.

O polêmico vídeo de Shakira que indignou as redes Shakira (Instagram: @_.shakiraxspain._)

Da psicologia não existe nenhum estudo científico que afirme que dar um beijo na boca do seu filho pode causar algum trauma ou outros problemas no desenvolvimento emocional das crianças. Muitos especialistas garantem que é uma questão pessoal, uma decisão que cada pai e mãe deve tomar com base em seu próprio critério.

Beijar, abraçar e acariciar fortalece os laços

O que está totalmente estudado é que os beijos, assim como carícias e abraços, canções de ninar ou cócegas nos pés são necessários para fortalecer os laços afetivos entre pais e filhos.

Além disso, eles geram muitos outros benefícios tanto para quem os dá quanto para quem os recebe, neste caso, nossos filhos.

De acordo com o portal Guía Infantil, os beijos fazem com que o organismo reaja "segregando endorfinas, substâncias químicas produzidas pelo cérebro, que nos proporcionam uma sensação de bem-estar e felicidade".

"Se os níveis dessas substâncias estiverem baixos, podemos observar sintomas de depressão e ansiedade, pois são responsáveis por estimular as áreas do cérebro que geram prazer em nosso organismo", esclarecem os especialistas.

Shakira e a cumplicidade com seus filhos que aplaudem seus fãs

O vídeo de Shakira com Milan, longe de gerar rejeição por um beijo carinhoso de uma mãe a um filho, o que os fãs destacaram foi a cumplicidade e o amor que existe entre os dois.

