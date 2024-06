Eles são os atores e personagens de Hierarchy, o k-drama que já estão comparando com Elite

Atenção, amantes de k-dramas! A Netflix lançará em 7 de junho uma trama que promete se tornar uma sensação na plataforma com uma premissa comparada à de Elite: a série ‘Hierarchy’.

A produção, dirigida por Bae Hyeon-jin, segue os alunos ricos da Jooshin, uma escola secundária privada para a elite sul-coreana, onde o dinheiro, o status e os segredos são tudo.

A instituição é governada por Jung Jae-i e seu namorado, Kim Ri-an. Seu domínio é incontestável até que Kang Ha, um estudante bolsista com uma vingança, chega após a estranha morte de um estudante.

Além de contar uma história cheia de romance, drama e mistério nos corredores de uma escola de luxo, o projeto conta com um elenco composto por promissoras estrelas coreanas em ascensão.

Quem é quem em ‘Hierarchy’, o novo k-drama escolar da Netflix?

Roh Jeong-eui

A atriz que vimos brilhar em ‘Badland Hunters’ e ‘Our Beloved Summer’ protagoniza ‘Hierarchy’ como Jung Jae-i, a estudante mais popular da escola e conhecida por todos como a rainha.

Lee Chae-min

O ator de séries como ‘Crash Course in Romance’ e ‘Alchemy of Souls’ coestrela este drama escolar como Kang Ha, o estudante bolsista que desequilibra a hierarquia na Jooshin High School.

Kim Jae-won

O galã que se destacou em ‘King the Land’ e ‘Our Blues’ interpreta nesta trama a Kim Ri-an, o rei da escola e namorado de Jae-i, cujo poder na escola é ameaçado quando ela decide terminar.

Chi Hae-won

A intérprete de séries como ‘My Perfect Stranger’ e ‘It’s Okay to Not Be Okay’ dá vida a Yoon He-ra nesta ficção, uma das alunas mais populares e amiga dos monarcas da escola Jooshin.

Lee Won-jeong

O ator de dramas como ‘New Normal Zine’ completa o elenco principal interpretando o papel de Lee Woo-jin, outro aluno no topo do sistema de governo da escola e amigo de Jae-i e Ri-an.