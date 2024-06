As minisséries da Netflix que precisaram de apenas 6 episódios ou menos para chegar ao TOP 10

A Netflix acertou ao incluir em seu catálogo as minisséries mais impressionantes que nos oferecem uma experiência narrativa completa em um formato compacto. Com apenas alguns episódios, elas nos permitem mergulhar em uma história emocionante, experimentar um arco narrativo satisfatório e conhecer profundamente os personagens em um curto período de tempo, de forma que não precisamos esperar muito por novas temporadas.

Ao se concentrar em uma história específica e limitar o número de episódios, as minisséries podem focar sua atenção em desenvolver uma narrativa rica e complexa. Em vez de esticar a trama para preencher várias temporadas, essas produções podem manter um ritmo constante e evitar enchimentos desnecessários.

Desde dramas emocionantes até intrigas criminais e comédias emocionantes, a Netflix tem uma minissérie para todos os gostos e aqui deixamos uma seleção daquelas que chegaram ao TOP 10 com 6 episódios ou menos.

Estas são as minisséries de 6 episódios ou menos que você encontrará na Netflix.

Alias Grace

Alias Grace

Com base na obra literária de Margaret Atwood, a série desenrola uma trama intrincada ao longo de seis episódios que exploram a vida de Grace Marks, uma criada irlandesa acusada de um crime no Canadá do século XIX. Envolta em uma atmosfera cativante, a série não só nos mergulha na história de Marks, mas também levanta questões profundas sobre a memória, a justiça e a identidade feminina. Com uma narrativa absorvente e personagens complexos, ‘Alias Grace’ é uma minissérie que convida à reflexão sobre a verdade e a moralidade enquanto mergulha nos cantos mais escuros do passado.

Número de episódios: 6

Nada Ortodoxa

Nada Ortodoxa

Uma cativante minissérie que segue a história de Esty, uma jovem que foge de uma comunidade judaica ultraortodoxa em Nova York para buscar uma nova vida em Berlim. Ao longo de quatro episódios, exploramos sua jornada emocional enquanto luta para encontrar seu lugar no mundo e reconciliar seu passado com suas aspirações futuras.

O que torna ‘Nada Ortodoxa’ tão impactante é a sua capacidade de explorar temas universais como o amor, a família e a identidade através da lente de uma experiência única e pouco convencional. As atuações são excepcionais e a narrativa está habilmente construída, alternando entre flashbacks que revelam o passado de Esty e cenas do presente enquanto ela luta para encontrar sua voz.

Número de episódios: 4

Depois da Cabana

Depois da Cabana

Uma minissérie alemã de suspense na Netflix que se destaca não apenas por ser uma produção estrangeira de um país que já nos deu séries como ‘Dark’, mas também porque em apenas 6 episódios, propõe uma história diferente. A história segue Lena, que vive em completo isolamento com duas crianças, Hannah e Jonathan, em uma casa de segurança máxima onde têm horários estritos estabelecidos para suas atividades. Até que a jovem encontra uma maneira de escapar, mas sofre um acidente quase fatal e acaba no hospital acompanhada de Hannah. A série ficou várias semanas no TOP 10 Global.

Número de episódios: 6

A Herdeira

A Herdeira

Esta minissérie coreana alcançou o primeiro lugar na lista TOP 10 de séries não inglesas mais assistidas globalmente. Embora seja dividida em duas partes, até agora a primeira parte tem 6 episódios. Criada pelo diretor de ‘Train to Busan’, Yeon Sang-ho, e dirigida por Min Hong-nam, o drama sul-coreano é um thriller que induz à paranoia nos primeiros três episódios e evoca o temor perturbador e ambíguo do K-horror. A sinopse oficial diz: “Após a morte de um tio desconhecido, uma mulher herda um cemitério e se vê no centro de uma série de assassinatos e segredos sombrios”.

Número de episódios: 6