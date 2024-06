Enquanto Bruce Willis luta contra a doença, sua filha brilha da forma mais inesperada

Não é apenas o ator Bruce Willis que está lutando contra a demência frontotemporal que o afastou dos sets de filmagem após 42 anos de carreira artística. Sua família também sofre ao testemunhar como ele está lentamente se apagando. No entanto, é sua única neta que ainda o mantém vivo e tem a maravilhosa capacidade de reviver suas memórias.

Foi assim que sua filha mais velha, Rumer Willis, afirmou no programa ‘Today’ na semana passada, detalhando que, apesar de tudo, ele está bem, mas é o vínculo tão estreito que ele tem com Louetta que o traz de volta: “Lou estava apenas começando a andar um pouco, e ela caminhar em direção a ele e foi muito doce. (...) Eles têm todo o amor e alegria sem nenhuma responsabilidade. Ele simplesmente a mima”.

E para o The New York Post, a filha mais velha do ator manifestou que tornar visível o sofrimento da estrela de Hollywood tem sido fundamental para eles como família: “Nossa vulnerabilidade e transparência como família sobre o que ele está passando, para mim, é muito importante. Porque se pode ter algum impacto em outra família que esteja lutando de alguma forma com algo assim ou atrair mais atenção para a doença com a esperança de encontrar uma cura ou qualquer coisa que possa ser útil para alguém mais, acredito que é muito importante”.

No entanto, Rumer não foi a Nova York apenas para participar do programa matinal, mas também para mostrar que é tão talentosa quanto seus pais. A atriz e cantora está de volta ao show business após sua pausa pela maternidade, e anunciou isso em sua conta no Instagram.

"Colocando os toques finais no meu set para os meus shows no Cafe Carlyle amanhã. @andrewresnick18 tem sido um prazer dar vida a este espetáculo com vocês esta semana. Os ingressos já estão à venda. Espero te ver lá", dizia a legenda do vídeo em que ele compartilhou um trecho da música. De 4 a 8 de junho, ele estará se apresentando no prestigioso café de Nova York.

O valor da entrada é de US$ 190 por pessoa, mais um consumo mínimo de um prato de comida por US$ 95, sem incluir bebidas, impostos e gorjetas. Rumer, de 35 anos, está brilhando mais do que nunca. Alguns a compararam com Amy Winehouse, o que a deixou muito lisonjeada. Os fãs ficaram agradavelmente surpresos e fizeram questão de expressar isso na seção de comentários.

“Uau, nunca imaginei ouvir uma música do Jackson 5 sendo versionada da forma como você fez, querida. Isso foi INCRÍVEL!”, “Uma voz incrível”, “Pensei que sua irmã era uma ótima cantora! Pegue o bolo, querida!”, “Amei quando você cantou em Empire. E também adoro isso” e “Você me lembra muito seu pai e os diferentes vídeos que encontrei dele cantando como ‘Under The Boardwalk’. Ele também tem uma voz incrível”, escreveram com carinho.