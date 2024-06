‘Emily em Paris’ terá um videogame na Netflix: conheça os lançamentos de jogos online da plataforma

O sucesso da série de televisão ‘Emily in Paris’ levou a Netflix a desenvolver um videogame baseado na trama e no ambiente da série.

Os jogadores poderão mergulhar na vida de Emily na cidade de Paris, explorar suas ruas, interagir com personagens icônicos e viver uma aventura única, conforme mencionado pela Variety.

A popular série da Netflix não será o único videogame que a plataforma de streaming lançará, nos próximos meses serão lançados 14 novos videogames, incluindo:

Jogos de vídeo que a Netflix lançará

Contos do Condado

Para os amantes de ‘O Senhor dos Anéis’, a Netflix está lançando ‘Contos da Comarca’, um jogo móvel que permite aos jogadores mergulharem na vida idílica dos hobbits na Comarca.

Desde decorar a sua própria toca até cultivar jardins e negociar com outros habitantes, os jogadores poderão desfrutar da paz e camaradagem da Terra Média.

Será uma experiência encantadora e relaxante para aqueles que desejam explorar o mundo de J.R.R. Tolkien de uma perspectiva única.

Netflix Histórias: Combinação Perfeita

Um jogo interativo baseado no programa de televisão ‘Perfect Match’, onde você interpreta um podcaster de sucesso em busca do amor no programa. No videogame, você tomará decisões que afetarão sua história de amor.

O Caso do Ídolo Dourado

O conceito do videogame é se tornar um detetive do século XVIII e resolver um mistério conectando 12 mortes estranhas ao longo de 50 anos. Será necessária sua habilidade de dedução para desmascarar os assassinos.

Corações

É um jogo de cartas em que você deve evitar os corações ou tentar coletá-los todos. Você precisará jogar estrategicamente e competir contra outros jogadores para vencer.

Cozy Grove: Acampamento Espírito

O conceito do videogame é explorar uma ilha misteriosa e ajudar ursos espirituais a encontrar a paz. Você poderá personalizar seu acampamento e descobrir histórias enquanto restaura a ilha.

Muito Quente para Lidar 3

Neste jogo, você participará de um retiro onde deve causar drama entre os solteiros em relacionamentos. Você terá que flertar, criar triângulos amorosos e tomar decisões que afetarão seus relacionamentos.

O Príncipe Dragão: Xadia

É um jogo de RPG de ação cooperativa baseado na série animada ‘The Dragon Prince’. O conceito do videogame envolve explorar o mundo de Xadia e lutar contra vilões.

Organizador: Uma Aventura de Quebra-Cabeça de Papéis

Segue a história de Jemma, uma marginalizada em busca de seu lugar em um mundo governado pelo medo. Resolve enigmas e descobre o seu destino.

Não Passe Fome Juntos

É um jogo de sobrevivência multijogador em um mundo selvagem. Você terá que reunir recursos, construir estruturas e lutar para sobreviver com outros jogadores.

Harmonium: O Musical

O conceito do videogame envolve criar harmonias e melodias para resolver quebra-cabeças.

Rato de laboratório

O jogo de vídeo trata de escapar de um labirinto desafiador onde você controla um rato de laboratório que tenta sair de um quebra-cabeça.

Netflix Stories: Sunset: O Luxo Imobiliário

Você mergulhará no mundo dos agentes imobiliários de luxo de Los Angeles nesta experiência interativa baseada na série da Netflix.

Rotwood

O conceito do videogame é descobrir os segredos da mansão de Rotwood. Você precisará resolver enigmas e desvendar a verdade.