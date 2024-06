Testemunho comovente de Anitta ao confessar que foi vítima de abuso quando era criança

A cantora viajou para a Itália e esteve com grandes celebridades

Com uma extensa turnê pelos Estados Unidos e grande parte da América Latina, Anitta lidera uma área das paradas musicais do mundo, com seu estilo inigualável. A cantora domina qualquer palco com sua presença imponente.

ANÚNCIO

Atualmente está no centro das atenções por supostamente estar romanticamente envolvida com um dos cantores mexicanos mais famosos do momento, Peso Pluma. Os holofotes estão sobre ela por estar em um ótimo momento e ela aproveita a situação para conscientizar sobre um tema delicado, mas muito real nos dias de hoje: o abuso sexual de menores.

Anitta confessou ter sido vítima desse fato quando era apenas uma criança, com um testemunho comovente no qual conta como tem lidado com a situação desde então.

A cantora disse: “Eu tinha 14 ou 15 anos quando fui abusada sexualmente e isso mudou completamente minha pessoa, foi aí que eu criei minha segunda personalidade, Anitta’”, de acordo com o Milenio.

"Eu era muito ingênua antes e quando isso aconteceu, eu pensava que, se tivesse outra personalidade, isso não deveria acontecer comigo. Porque eu me colocaria de tal maneira que nenhum homem teria coragem de fazer isso comigo. Eu criei esse personagem que realmente assusta muitos homens. Criei a Anitta como um alter ego para sobreviver a tudo isso", relatou Anitta.

“Atualmente aprendi a abraçar várias coisas, poderei olhar para trás e dizer que resgatei algo positivo e aprendi muitas coisas. Nem toda a gente consegue sair de uma situação traumática e não vou dizer que o que me aconteceu foi bom, mas sim não me vitimizar e aprender com isso... obrigada vida”, concluiu.