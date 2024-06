Netflix: a série emocionante de apenas 8 episódios que destronou Bridgerton em poucas horas

A temporada 3 de Bridgerton foi um verdadeiro sucesso na Netflix. Aguardando o lançamento dos episódios restantes, a popular produção se tornou a mais assistida da plataforma por vários dias e, ao mesmo tempo, fez com que as temporadas anteriores também entrassem no topo.

No entanto, a produção acabou de ser deslocada por outra série que está sendo comentada e que se posicionou no topo do serviço de streaming.

A série espanhola que você deve assistir na Netflix

Trata-se de “Não Nos Calaremos”, uma série espanhola de 8 episódios que é a adaptação do romance homônimo de Miguel Sáez Carral.

"Alma tem 17 anos e está prestes a terminar a escola. Greta e Nata são suas melhores amigas. As três se conhecem desde pequenas, saem para festas e lidam com os problemas típicos de sua idade: exclusão, ciúmes, discussões com os pais e até relacionamentos tóxicos...", destaca a sinopse oficial da Netflix.

Cena da Série 'Não Nos Calaremos' |Netflix (Netflix © 2024)

“Mas quando o perfil @Iam_colemanmiller posta uma foto com a legenda ‘Esta sou eu antes de ser estuprada’, a normalidade desaparece e tudo muda. Como e quando ocorreu o abuso? Quem está por trás desse perfil? Até que ponto a acusação é verdadeira e quem é a verdadeira vítima?”, conclui a descrição.

A produção é estrelada por Nicole Wallace, Clara Galle e Aïcha Villaverde, enquanto na direção estão Marta Font, Eduard Cortés e David Ulloa.

A série rapidamente se tornou uma das mais assistidas e gerou bastante debate nas redes. A crítica reagiu positivamente à produção.

“Neste molde às vezes previsível, ‘Não Nos Calaremos’ desenvolve seu próprio discurso sem cair em maniqueísmos: aborda os tons de cinza do consentimento com franqueza e expõe as ramificações psicológicas do trauma do estupro”, afirmou Pere Solà Gimferrer do jornal La Vanguardia.

Por sua vez, Guillermina Carro da GQ afirmou que “não deixará ninguém indiferente (...) [Sua história] certamente dará início a muitas conversas necessárias para aprender e melhorar”.

Trailer de “Não Nos Calaremos”