“Muito doente”: o real estado de saúde de Kate Middleton de acordo com os últimos relatórios

Kate Middleton está fora do olho público enquanto se recupera de seu diagnóstico de câncer, que ela compartilhou com o mundo há algumas semanas, mas do qual não há muitos detalhes. Apenas o círculo mais próximo da princesa de Gales pode saber como ela está atualmente, em um período de sua vida em que está recebendo tratamento de quimioterapia.

Esta situação a fez se afastar de suas responsabilidades reais e receber o apoio de seu marido e filhos, no entanto, as recentes declarações de Lady Colin Campbell têm preocupado os seguidores da britânica.

Kate Middleton estaria muito doente

De acordo com a versão do Milenio, Campbell é a famosa biógrafa da princesa Diana e autora do livro ‘Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims’, o que a coloca como alguém com muitos contatos dentro do coração da realeza britânica.

É por isso que todas os alarmes foram acionados em torno de Kate Middleton, que se mostrou preocupada com sua doença e revelou que isso afetou profundamente todos os membros da realeza desse país.

"Kate Middleton está muito doente. O tratamento é exaustivo. Ela precisa se reservar para se recuperar e poder cuidar de seus três filhos, que são muito pequenos. É tão simples quanto isso, ela está muito doente para estar ativa", disse a mesma fonte.

O positivo é que, se evoluir como esperado, a esposa do príncipe William poderá retomar alguns compromissos profissionais até o final do ano. Enquanto isso, é reconhecido todo o esforço, integridade e dedicação que o filho mais velho da princesa Diana tem demonstrado em seu papel.

“Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias tão adversas que o príncipe William está enfrentando. Ele está lidando com isso da mesma forma que qualquer pessoa faria em seu lugar”, concluiu.