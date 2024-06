Messi e Beckham popularizam a erva-mate nos Estados Unidos, de acordo com importante jornal

“Os ícones do futebol David Beckham e Lionel Messi estão entre os fãs mais famosos da erva-mate, um chá de ervas centenário popular em lugares como Argentina, Brasil e Uruguai”, escreveu o USA Today há alguns dias.

O jornal americano, o único com cobertura nacional e impresso em 37 cidades do país, começou assim um artigo sobre a erva-mate.

Na nota, é citada uma postagem de Beckham do ano passado no Instagram, onde ele aparece tomando chimarrão e escreveu "se é bom para Leo...". O inglês é um dos proprietários do Inter Miami e um dos fatores que convenceram Messi a assinar com a equipe da MLS.

Destacam-se os benefícios de tomar chimarrão

Segundo o USA Today, o mercado global desta infusão sul-americana crescerá na próxima década, principalmente porque é vista como uma alternativa mais saudável que o café e alguns tipos de chá.

A nutricionista Caroline Thomason, da Virgínia, destacou que a erva-mate possui "antioxidantes, vitaminas C e B, e minerais como cálcio, magnésio e potássio".

O futebol como promotor do chimarrão

Do Instituto Nacional de Erva-Mate (INYM) da Argentina, confirmam o crescimento nos Estados Unidos graças à chegada de Messi.

“Um dos países onde está se desenvolvendo mais é os Estados Unidos. A chegada de Messi, a próxima Copa América e a Copa do Mundo podem impulsionar o consumo de erva-mate”, disse no ano passado Juan José Szychowski, presidente do INYM.

Uma opinião semelhante é compartilhada pelos produtores da erva-mate Piporé, que destacam que “a Copa do Mundo do Catar ajudou a bebida argentina a chegar ao mundo pelas mãos dos jogadores, principalmente de Messi. Agora, sua chegada em Miami e as trocas de chimarrão com David Beckham parecem impulsionar o consumo”.

Os países que mais importam mate no mundo são Síria (devido aos migrantes que chegaram à Argentina) e Chile.

Devido ao fanatismo pela seleção albiceleste que existe em Bangladesh, um país do sudeste asiático que celebrou as vitórias da equipe de Messi durante a Copa do Mundo do Qatar, o Instituto Nacional de Erva-Mate quer aproveitar esse boom para exportar a infusão.