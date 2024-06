Kate Middleton poderia “considerar” estar presente no Trooping the Colour sem comprometer sua saúde

Kate Middleton com seus filhos e o príncipe William em uma varanda do Palácio de Buckingham durante o Trooping the Colour de 2023

A Princesa de Gales pode ser vista ao longe no próximo dia 15 de junho durante o desfile Trooping the Colour, no entanto, não estará presente no ensaio que acontecerá em 8 de junho. O momento mais célebre é quando toda a família real britânica se reúne na varanda do Palácio de Buckingham, como parte dos eventos organizados em torno deste encontro, e lá poderá ser vista Kate Middleton.

Trooping the Colour, um evento importante no Reino Unido

A cerimônia do Trooping the Colour é realizada desde o século XVIII e costumava ocorrer antes de o exército britânico entrar em combate. No entanto, a celebração não se limita ao exército, pois também marca o aniversário do monarca em exercício, mesmo que não seja a data de seu nascimento.

Por que a princesa de Gales poderia assistir ao desfile?

De acordo com The Mirror, uma fonte próxima aos príncipes de Gales disse que "está sendo considerada a possibilidade de Kate fazer uma breve aparição na sacada do Palácio de Buckingham em 15 de junho. Tudo dependerá se ela estiver suficientemente bem".

O Palácio de Buckingham é o único que confirmou que Sua Majestade, o rei Charles III, que também está passando por um tratamento contra o câncer. Charles III participará do Trooping the Colour, mas desta vez não o fará a cavalo, mas sim em uma carruagem acompanhado de sua esposa, a rainha Camilla.

Rainha Elizabeth II no Jubileu de Platina - Trooping The Colour Roland Hoskins - WPA Pool / Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Possível retorno de Kate Middleton no Trooping the Colour

A celebração britânica ocorre todos os anos em junho e reúne a sociedade para admirar a apresentação cerimonial das bandeiras dos diversos regimentos militares, chamadas de "cores".

Em Trooping the Colour, é possível ver centenas de cavalos e soldados realizando diferentes manobras ao som de música. Cerca de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos se reúnem para o espetáculo.

Obviamente, todos os membros da Família Real participam no desfile, quer a cavalo quer em carruagem. No final, todos se reúnem na varanda do Palácio de Buckingham para observar a Royal Air Force.

Justo nesta varanda, a princesa de Gales poderá fazer sua primeira grande aparição desde que foi diagnosticada com câncer.