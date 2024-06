Eminem vai se aposentar da música? Veja vídeo em que traz uma mensagem sobre o fim da carreira

Aos 51 anos, Marshall Bruce Mathers III se catapultou como um dos grandes ícones do rap. Mais conhecido como Eminem, a quem se atribui a popularização do hip-hop nas classes médias e altas, anunciou seu novo álbum e também parece ser o fim de sua carreira.

"‘Houdini’ será o single do seu próximo álbum, que estará disponível para audição nesta sexta-feira, 31 de maio. Precisamente, numa publicação do Instagram, ele colabora com o mágico David Blaine e pede ajuda numa situação."

"Eu me perguntava, até onde podemos chegar com essa magia? Podemos fazer um truque ou algo assim?" perguntou Eminem a Blaine, que bebeu um copo de vinho e depois o mordeu. "Bem, para o meu último truque, farei minha carreira desaparecer", respondeu.

Caso essas palavras não forem suficientes, na descrição de seu single (última postagem no Instagram), ele acrescenta "e para meu último truque", o que parece ser uma antecipação de sua saída final do mundo do rap.

Ele já se despediu de seu alter ego Slim Shady

“O público foi exposto à extrema escuridão do músico/rapper, enquanto conduzia milhões de fãs de música por um caminho que glorificava uma visão de mundo niilista”, está escrito no jornal Detroit Free Press.

E continua: “Sua complexa existência chegou ao fim e o legado que deixa não está mais perto de uma resolução do que a forma como este personagem partiu deste mundo”.

Com este comunicado, ele dá pistas sobre o que poderia ser o seu próximo álbum, bem como uma saída iminente do mundo da música.

Eminem está entre os artistas musicais mais vendidos de todos os tempos, com vendas mundiais estimadas em mais de 220 milhões de discos. Ele foi o artista musical mais vendido nos Estados Unidos na década de 2000 e o artista musical masculino mais vendido nos Estados Unidos na década de 2010.

Ele ganhou inúmeros prêmios, incluindo 15 prêmios Grammy, oito American Music Awards, 17 Billboard Music Awards, um Oscar, um Primetime Emmy Award e um MTV Europe Music Global Icon Award. Em 2022, Eminem foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame.