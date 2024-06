“Ele ama seus filhos e sente saudades”, afirmam fontes sobre Brad Pitt

Brad Pitt, uma das maiores estrelas de Hollywood, está enfrentando uma situação emocionalmente complicada devido à decisão de sua filha Shiloh de mudar seu sobrenome. De acordo com relatos recentes, Shiloh, a primeira filha biológica de Pitt e Angelina Jolie, decidiu parar de usar o sobrenome de seu pai, o que gerou uma reação de tristeza no ator. Uma fonte próxima a Pitt revelou à People que o ator está “consciente e chateado” com a decisão de Shiloh.

"Ele está ciente e magoado que Shiloh tenha parado de usar seu sobrenome. Nunca sentiu tanta alegria como quando ela nasceu. Sempre quis ter uma filha", compartilhou a fonte.

Fontes afirmam que Brad Pitt está triste com a distância de seus filhos

Esta situação tem servido como um lembrete doloroso da separação que existe entre Pitt e seus filhos. "Lembrar que ele perdeu seus filhos, é claro, não é fácil para Brad. Ele ama seus filhos e sente muita falta deles. É muito triste", acrescentou. Embora Pitt esteja feliz em seu relacionamento com Ines de Ramon, a distância de seus seis filhos continua sendo uma fonte constante de angústia para ele. Outra fonte apontou que "ainda ama profundamente todos os seus filhos. Todo esse processo tem sido muito difícil para toda a família".

No 18º aniversário de Shiloh, em 27 de maio, ela entrou com um pedido legal para remover o sobrenome “Pitt” de seu nome, optando por “Shiloh Jolie”. Embora a mudança de nome ainda não tenha sido oficializada, Shiloh já começou a usar seu novo sobrenome. No mês passado, no programa do espetáculo da Broadway “The Outsiders”, onde Shiloh trabalhou como produtora ao lado de sua mãe, ela foi listada como “Vivienne Jolie”.

Shiloh não é a única filha de Pitt que decidiu abandonar seu sobrenome. No ano passado, Zahara parou de usar “Pitt” durante sua indução à fraternidade Alpha Kappa Alpha no Spelman College, em Atlanta, se referindo a si mesma como “Zahara Marley Jolie”. Em 2021, a Us Weekly informou que Maddox, de 22 anos, não usa “Pitt” em documentos não legais, preferindo o sobrenome “Jolie”.